Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на поезде. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на поезде
В Крыму состоялось поистине историческое событие. Сегодня первый поезд наконец отправился в путешествие по железнодорожному мосту через Керченский пролив. А в числе первых пассажиров оказался российский президент Владимир Путин — по дороге из Керчи в Тамань его сопровождали министр транспорта Евгений Дитрих и строители, благодаря которым этот крупный проект вообще стал возможным. Крымский мост длиной в 19 км стал артерией между полуостровом и остальной частью нашей страны. Более того, это самый протяженный мост не только в России, но и в Европе. На церемонии открытия Владимир Путин поблагодарил всех рабочих, а затем дал старт следующему пассажирскому поезду — из Петербурга в Севастополь:
«Впервые движение было организовано 145 лет назад. И за всю историю российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году. Но вы восстановили это. Восстановили, правда, по-другому, по надежному, крепкому маршруту. Я вас с этим поздравляю. Это большое событие», — сказал Владимир Путин, президент России.
К слову, движение по автодорожной части моста стартовало еще в прошлом году, также при участии Владимира Путина. А вот строительство проекта началось в 2016-м, почти через два года после крымского референдума (тогда жители полуострова выступили за воссоединение с Россией). Но выбор крымчан явно не понравился властям Киева, и украинские политики не раз грозили мосту диверсиями. Например, бывший спикер Рады Александр Турчинов заявлял, что украинским ВС под силу уничтожить Крымский мост, к этому активно призывал и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (тот самый, которому в России заочно предъявлено обвинение по делу об атаке на наше посольство в Киеве). Не менее агрессивен в своей риторике был и предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Он вообще заявлял, что россиянам мост пригодится лишь «для отступления», после чего украинские власти воспользуются им для своих целей.
Дмитрий Козак опроверг сообщения СМИ о поставках газа на Украину
Стали известны новые подробности по «газовому делу» с Украиной. Российский вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что Москва и Киев зафиксировали цены на транзит газа в течение ближайших пяти лет. Конкретных цифр политик не назвал, но прояснил ситуацию по другому вопросу. Ранее в СМИ появилась информация, будто некие пять украинских компаний заключили с «Газпромом» контракт на прямые поставки голубого топлива из России, а от них Киев, напомним, отказался еще в 2015 году в пользу реверса. Козак в свою очередь опроверг эти данные: сейчас таких контрактов нет, а эта тема вообще будет обсуждаться лишь в начале 2020 года. При этом шумиху, которая разгорелась в СМИ, вице-премьер вообще назвал «бурей в стакане». К слову, вчера за этот стакан уже взялся экс-президент Украины Петр Порошенко. Он потребовал не допустить прямых поставок газа, а также созвать нацсовет по безопасности и ввести санкции против всех «провинившихся». Но у Порошенко, как выяснилось, попросту случился фальстарт. Между тем, остается актуальным и другой «газовый вопрос» — по «Северному потоку — 2». Недавние санкции США привели к тому, что швейцарская компания Allseas, а это крупнейший подрядчик газопровода из России в Германию, приостановила свои работы на объекте. Хотя, вероятнее всего, свернула их окончательно. В Кремле сегодня сообщили, что действия США не останутся без ответа, а «Северный поток — 2», несмотря ни на что, будет достроен:
«Подобные шаги [санкции США] не остаются без взаимности. Но когда и как это будет сделано, это вопрос национальных интересов России. Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — уточнил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
Глава Boeing Деннис Меленберг ушел в отставку
Серьезная ротация наметилась в мировом авиастроении. Глава Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку, на этом посту его сменит Дэвид Кэлхун. В заявлении компании сказано, что сейчас для нее наступил критический этап. Именно этим и обусловлены перемены в руководстве. Деннис Меленберг возглавлял Boeing с 2015-го, но наиболее трудными выдались последние годы, сопряженные с крупными авиакатастрофами. Неделю назад компания приостановила производство печально известных лайнеров Boeing-737 MAX. Именно с этой моделью связаны самые громкие трагедии прошедших двух лет: в марте жертвами крушения Boeing в Эфиопии стали 157 человек; а еще 189 погибли за полгода до этого, когда такой же лайнер разбился в Индонезии. В обоих случаях причиной стали технические дефекты 737 MAX. После этого от эксплуатации самолета отказались многие авиаперевозчики по всему миру, а компания понесла огромные убытки: и в деньгах, и в репутации. Новое руководство уже пообещало работать в условиях полной прозрачности и, более того, заявило, что по-прежнему верит в грядущий успех 737 MAX. Но вот пассажиры пока относятся к лайнеру с опаской.