Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на поезде. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на поезде

В Крыму состоялось поистине историческое событие. Сегодня первый поезд наконец отправился в путешествие по железнодорожному мосту через Керченский пролив. А в числе первых пассажиров оказался российский президент Владимир Путин — по дороге из Керчи в Тамань его сопровождали министр транспорта Евгений Дитрих и строители, благодаря которым этот крупный проект вообще стал возможным. Крымский мост длиной в 19 км стал артерией между полуостровом и остальной частью нашей страны. Более того, это самый протяженный мост не только в России, но и в Европе. На церемонии открытия Владимир Путин поблагодарил всех рабочих, а затем дал старт следующему пассажирскому поезду — из Петербурга в Севастополь:

«Впервые движение было организовано 145 лет назад. И за всю историю российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году. Но вы восстановили это. Восстановили, правда, по-другому, по надежному, крепкому маршруту. Я вас с этим поздравляю. Это большое событие», — сказал Владимир Путин, президент России.

К слову, движение по автодорожной части моста стартовало еще в прошлом году, также при участии Владимира Путина. А вот строительство проекта началось в 2016-м, почти через два года после крымского референдума (тогда жители полуострова выступили за воссоединение с Россией). Но выбор крымчан явно не понравился властям Киева, и украинские политики не раз грозили мосту диверсиями. Например, бывший спикер Рады Александр Турчинов заявлял, что украинским ВС под силу уничтожить Крымский мост, к этому активно призывал и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (тот самый, которому в России заочно предъявлено обвинение по делу об атаке на наше посольство в Киеве). Не менее агрессивен в своей риторике был и предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Он вообще заявлял, что россиянам мост пригодится лишь «для отступления», после чего украинские власти воспользуются им для своих целей.