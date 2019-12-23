Москва, 23 декабря. Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено на 93,5%. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер.

Компании, которые участвуют в реализации проекта, продолжат работы по скорейшему запуску газопровода в эксплуатацию. По словам Мюллера, проложено уже более 2,3 тысяч километров трубопровода «Северный поток — 2» из почти 2,5 тысяч.

«Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода», — отметил Мюллер, подчеркнув, что работа продолжается «в интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС».

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак ранее рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.

Напомним, Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о санкциях против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев обратился к членам кабинета министров с просьбой продумать возможный ответ Москвы на американские санкции в отношении газопроводов.