Глава Лазаревского клуба отметил большой интерес к работе дискуссионной площадки

Следующее заседание Лазаревского клуба может пройти в Сочи и с большой долей вероятности будет посвящено культуре. Об этом Федеральному агентству новостей, комментируя итоги аналогичного мероприятия, завершившегося на днях, заявил руководитель Лазаревского клуба, депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«Хотел бы обратить внимание, что общественные инициативы, к примеру, по изданию новых журналов или газет – они проверяют, выйдет ли вслед за сигнальным, пробным номером следующий», — отметил он.

По словам собеседника ФАН, у него в разное время накапливалось большое количество глянцевых красивых журналов, которые выпускали первый номер, а после этого растворялись. «Второго номера не было, — констатировал он. — В какой-то мере клуб, с точки зрения судьбы этой инициативы, тоже должен пройти проверку на устойчивую повторяемость своих мероприятий. Мы провели уже третье заседание. Оно вызвало большой интерес, по крайней мере, в той стране, где мы находились в тот момент – в Армении».

Затулин убежден, что живой интерес участников и СМИ говорит о том, что идея создания такой неформальной диалоговой площадки для представителей гражданских обществ имеет большое значение.

«Это подтверждается в ходе наших заседаний. Мы избрали в качестве темы ту, которая была предложена на прошлой встрече — «СМИ России и Армении: откровенный разговор», — сообщил он, напомнив, что на первом заседании, прошедшем в декабре 2018 года в Ереване, обсуждались вопросы обороны и безопасности. На втором – экономики и инвестиций, а также проблемы интеграции России и Армении в экономической сфере.

«И, наконец, на третьем заседании в Ереване обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием в информационной сфере, с тем; как складывается общественное мнение у России и Армении; какие возникают темы и как мы их обсуждаем в своих СМИ и какие выводы из всего этого можно сделать, — рассказал глава Лазаревского клуба. — Считаю, что получился интересный разговор, который будет иметь большое продолжение и практический аспект, когда речь заходит о поддержке. Например, «Голос Армении» - газета, которая сегодня переживает трудные времена из-за недофинансирования. Мы найдем возможности им помочь. Это одно из немногих русскоязычных изданий в Армении».

По словам Затулина, по результатам недавней дискуссии доклад об образе России в Армении и Армении в России будет доработан и представлен общественному мнению, властям и СМИ.

«Для меня важно знать, что клуб развивается и будет развиваться. Хотя есть масса недоброжелателей в третьих странах и даже в наших странах, которые пытаются вставлять палки в колеса, которым не нравится, что у нас самостоятельная точка зрения, — рассказал собеседник ФАН. — До определенной степени новые власти Армении, мне кажется, осторожничают по отношению к клубу. Сейчас этот лед немножко был сломан».

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что некоторые источники ведут себя особенно активно и агрессивно. «Например, Instagram-канал «Баграмян-26». Он считает своим долгом писать гадости про Лазаревский клуб и подозревать его в реваншизме, в том, что он аккумулирует, консолидирует оппозицию нынешнему армянскому правительству», — сообщил парламентарий.

При этом, подчеркнул он, «лазаревцы» много раз говорили о том, что не собираются отказываться ни от своих знакомств, ни от своих связей, ни от людей, которые, по их мнению, внесли вклад в армянско-российские отношения и в России и в Армении. «Нравится это кому-то или нет», — отметил Затулин.

По словам Константина Затулина, Лазаревский клуб поддержала российская власть.

«Мы провели дискуссию, при этом мы ни у кого не одалживались: ни рубля не взяли из казны Армении, если так можно выразиться, для проведения этого клуба, — сообщил он. — Хотя российская власть нас поддержала – президент РФ выделил грант в сумме двух с лишним миллионов рублей на проведение этого заседания. Для нас это было важно. Мы победили в конкурсе, который среди некоммерческих организаций проводит управление президента по общественным проектам. Эти средства позволили часть расходов компенсировать».

Как признался собеседник ФАН, клубу помогает не только российская власть. «Не только президент РФ, но и другие люди нам помогают. Бизнесмены. В прошлый раз помогал проводить заседание «Газпром». Так что мы видим большую перспективу в том, чтобы эта площадка развивалась» — отметил он.

Что же касается следующего заседания, то Затулин частично подтвердил предположение корреспондента ФАН относительно Сочи как новой площадки «лазаревцев».

«В феврале мы проведем заседание Совета, и там этот вопрос будем решать. Но одно из таких предложений да, есть! Оно мое – я хочу провести Лазаревский клуб в Лазаревском районе Сочи», — заявил собеседник ФАН.

Темой следующего заседания с большой вероятностью станут вопросы культуры.

«Есть предложения, поскольку мы подымаем последовательно разные темы. Это может быть тема, посвященная вопросам культуры, развитию культуры. Согласитесь, что здесь очень много разных поводов, обстоятельств и завоеваний совместной русско-романской культуры, которые нужно вспомнить и которые нужно пропагандировать», — подытожил Константин Затулин.

Напомним, что российско-армянский Лазаревский клуб был основан в конце 2018 года в Ереване. Следующее заседание прошло весной 2019 года в Москве. Третье, также состоявшееся в столице Армении, завершилось недавно.