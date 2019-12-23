Москва, 23 декабря. Ракетные удары ВВС Израиля по территории Сирии являются грубым нарушением международного права, заявил в понедельник военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

Он обратил внимание на то, что у Израиля не было ни разрешения официального Дамаска на проведение военных действий, ни мандата Совбеза ООН. Тем не менее, израильские военные самолеты нанесли несколько ударов по территории сопредельного государства, рискуя жизнью мирных жителей.

«Это же не международная территория, где можно применять все средства по собственному усмотрению. Это абсолютное нарушение! Там же есть мирные жители», — отметил Попов в разговоре с New Inform.

Военный эксперт назвал лукавством заявление Израиля о борьбе с терроризмом в Сирии. По его словам, целью ВВС были вовсе не боевики, а шиитские бойцы Ливана и Ирака, выступающие на стороне армии Асада. Фактически Израиль перенес свою конфронтацию с третьими странами на территорию Сирии.

Напомним, что в понедельник самолеты израильской военной авиации нанесли несколько ударов по территории САР. Взрывы прогремели неподалеку от центра Дамаска, возле мечети Сейида-Зейнаб, а также возле шоссе, которое ведет в международный аэропорт сирийской столицы. Правительственные войска САР привели ПВО в состояние боевой готовности.

МИД России еще в ноябре заявлял, что удары ВВС Израиля по Сирии мешают урегулированию вооруженного конфликта. Москва подчеркнула, что подобные действия добавляют напряженность и усиливают конфликтный потенциал в регионе.