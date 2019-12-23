Украину уличили в поставках оружия террористам ПНС Ливии

Триполи, 23 декабря. Украина активно поставляет оружие в Ливию для нужд террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Отмечается, что факты нескольких отправлений уже задокументированы.

Как сообщает Новостное агентство «Харьков», в период между 27 мая и 21 июля 2019 года вооружение доставлялось из Стамбула и Анкары в Мисурату воздушным путем. Перевозчиками этих поставок являлись частное акционерное общество (ЧАО) «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» и также украинское общество с ограниченной ответственностью (ООО) SkyAviatrans.

Помимо этого, в мае два украинских самолета «Антонов» Ан-12БК и один самолет «Антонов» Ан-12БП десять раз совершали перелеты из Стамбула в Мисурату. Во время полетов лайнеры перевезли 56,3 тонны различных частей беспилотных летательных аппаратов.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что на территории Ливии сбили уже три украинских военно-транспортных самолета. Это, по его мнению, подтверждает участие Киева в поставках вооружения в североафриканскую страну.

«Наверное, они прилетели туда не с гуманитарной помощью, а с оружием. Я думаю, подобные инциденты можно найти в Афганистане, Ираке, Сирии», — предположил специалист.

Он напомнил, что такие операции запрещены международными договорами. Получается, что Украина продала те ракеты, которые должна была уничтожить.

«Государство, поставляя другим странам носители ядерного вооружения, сознательно пошло на нарушение международных обязательств по их нераспространению», — считает Литовкин.

По его словам, Украина стала одним из лидеров контрабанды вооружений в зоны военных конфликтов, поскольку после распада СССР Киеву достались многочисленные арсеналы, а также группировки войск, расквартированных в Восточной Европе.

«Украина распродает свой арсенал направо и налево. Нового ничего не производит, все поставки советские. Сложно сказать, сколько у нее еще осталось оружия, потому что его мало кто считал», — заключил Дмитрий Литовкин.

Ранее ФАН сообщал о том, как Турция и Ливия поставляют вооружение на территорию Ливии.