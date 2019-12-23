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ЦСКА заплатит за Шкурина 1,2 млн евро

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ЦСКА заплатит за Шкурина 1,2 млн евро

Москва, 23 декабря. Футбольный клуб ЦСКА приобретет нападающего «Энергетика-БГУ» Илью Шкурина.

По информации Федерального агентства новостей, сумма трансфера Ильи Шкурина в ЦСКА составит 1,2 млн евро. По словам источника, договоренность о сделке уже достигнута. Сообщается, что белорусскому клубу полагаются бонусы в случае успешного выступления в составе «армейцев». Отметим, что белорусский нападающий не будет считаться легионером в чемпионате России.

Напомним, ФАН первым сообщил об интересе «армейцев» к белорусскому нападающему. Двадцатилетний форвард находится на карандаше ЦСКА, самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга». 

Шкурин стал игроком «Энергетика» в январе этого года. В текущем сезоне на его счету 20 мячей и 7 голевых передач в 28 матчах команды во всех турнирах.

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