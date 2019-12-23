В Совфеде усомнились в искренности желаний Бориса Джонсона построить теплые отношения с РФ

Глубокой ошибкой назвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон свою уверенность в возможности «перезагрузить» отношения России и Соединенного Королевства. По его словам, он «очень, очень разочарован» тем, что оказался неправ на этот счет, приведя в качестве причины своего расстройства случай с отравлением Скрипалей, в котором якобы были замешаны российские спецслужбы. Однако это не более чем игра на публику, поскольку Великобритания даже не дала возможности нашим властям поучаствовать в расследовании этого дела, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Разве можно говорить о какой-либо перезагрузке в отношениях, когда у нас не получается даже каких-либо совместных следственных действий? Причем, прошу заметить, не по нашей вине. Поэтому я считаю, что подобные заявления со ссылкой именно на инцидент со Скрипалями как минимум некорректны. С другой стороны, мы отлично помним заявления того же Джонсона, что выход из Евросоюза дает возможность Великобритании принимать более независимые решения — в том числе и в отношении России. Что ж, мы видим, как она распорядилась своей свободой», — сказал парламентарий.

По его словам, сегодня европейские политики довольно быстро кардинально меняют свое мнение в зависимости от текущей ситуации — и, как следствие, придавать ему особого значения не стоит. Что же касается лично Бориса Джонсона, то он ничего не сделал для улучшения отношений с Россией, чтобы так сокрушаться насчет его невозможности.

«Пока что все его усилия были связаны с продвижением Brexit (политический процесс, связанный с выходом Великобритании из Европейского союза. — Прим. ФАН), — заявил Чепа. — Больше ничего конкретного мы от него не видели».

На фоне же поддержки Великобританией фашистского режима на Украине реплика премьер-министра Соединенного Королевства про совместную борьбу с нацистами в период Второй мировой войны выглядит ярчайшим примером двойных стандартов. Депутат опять-таки призвал не покупаться на подобные заявления с отсылкой на совместное героическое прошлое и смотреть на ситуацию, исходя из реалий сегодняшнего дня.