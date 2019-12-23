Сотрудничающая с Ходорковским Латынина поглумилась над трагедией на Лубянке

Москва, 23 декабря. Оппозиционная журналистка Юлия Латынина вслед за рядом представителей так называемых либеральных кругов обрушилась с несправедливой критикой на работу сотрудников правоохранительных органов, высказавшись о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке. При этом она подчеркнула, что причина ее негодования кроется в работе полиции и ОМОН на незаконных митингах, организованных блогером Алексеем Навальным и его сторонниками.

Вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на улице Большая Лубянка. Жертвами атаки стали два сотрудника ФСБ, еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Юлия Латынина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» намекнула, что если бы полиция переключила внимание с Навального на другие проблемы, то стрельба на Лубянке якобы могла и не состояться. При этом, как отмечает издание Nation News, журналистка не стала говорить, что на Западе — который она при любом удобном случае приводит в пример — неоднократно происходили как аналогичные, так и более масштабные нападения.

«В общем, одинокий псих с «Сайгой» бродил час по центру Москвы. И мы теперь знаем, что ему надо было с собой брать пластиковый стаканчик — вот тут бы среагировали сразу», — заявила Юлия Латынина.

Речь идет о случае, который произошел на незаконной акции в центре Москвы 27 июля: тогда 25-летний Сергей Абаничев бросил в сотрудника ОМОН стаканчик из-под газировки. Молодого человека задержали, однако после изучения видео обвинения с него сняли. Как отмечает издание, в Штатах за подобное поведение парня вряд ли бы отпустили: по американским законам даже прикосновение к полицейскому может повлечь за собой срок. Об этом стало широко известно после освобождения из тюрьмы в США россиянки Марии Бутиной — она по возвращении в Россию подробно рассказала об особенностях местного законодательства в аналогичных ситуациях.

Латынина же, иронизируя касательно нападения Манюрова на ФСБ и называя его поступок следствием «заговора по заданию из Госдепа», пытается представить деятельность Алексея Навального неопасной для России, пишет издание.

Журналистка своим заявлением представляет участие в незаконных митингах нормой, однако на деле это совершенно не так: ни в одной развитой стране, включая США и страны Европы, подобная антигосударственная деятельность нормой не является и жестко пресекается властями.

Сам Алексей Навальный также активно участвовал в дискуссии вокруг действий стрелка, открывшего огонь на Лубянке. При этом блогер продолжил линию по «расчеловечиванию» силовиков, внушая своей аудитории, что сотрудники правоохранительных органов не заслуживают сострадания. Используя ссылки на либеральные ресурсы, в том числе «Медиазону», Навальный распространял фейк о том, что нападавший был одет в форму спецназовца и это якобы помогло злоумышленнику усыпить бдительность сотрудников ФСБ. Эту «утку» блогер использовал как повод обвинить сотрудников правоохранительных органов в профнепригодности. Несмотря на то, что сообщение оказалось ложью, Навальный о недостоверности распространенной им информации не сообщил.

Издание обмечает, что и Латынина, и Навальный, вводя общественность в заблуждение, преследуют определенные цели и действуют в интересах западных кураторов. Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального был признан в России иностранным агентом, а журналистка открыто сотрудничает с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. При этом ранее Латынина нещадно критиковала Ходорковского, однако после 2008 года изменила свою позицию. Кроме того, в 2014 году она сопровождала олигарха в поездке на Украину. Латынину также замечали на лекции признанной в РФ нежелательной организации «Открытая Россия», также связанной с Ходорковским.

Сам олигарх никогда не скрывал намерений устроить государственный переворот в России и заставить страну действовать в нужном Западу направлении, отмечает издание. А учитывая то, что Западу сильная Россия не выгодна, не возникает сомнений, что некоторые лица из-за рубежа постараются повторить в России разруху 90-х, что уже было проделано на Украине и в других государствах.