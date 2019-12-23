В Госдуме назвали «козыри» опережающего развития российской экономики

Французское издание AgoraVox назвало три главных козыря России, которые сделают страну «первой экономической державой континента». Однако они не являются залогом опережающего развития страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Владимир Гутенев.

По словам авторов статьи, санкции Запада направлены на обвал российской экономики. При этом западные СМИ преподносят недостоверную информацию о России, формируя ее негативный образ.

«Поэтому готовьтесь к шоку, если ваше мнение о России основывается исключительно на репортажах крупнейших западных СМИ и мнении телевизионных экспертов, у которых есть неприятная привычка всегда ошибаться», ― отмечается в материале издания.

России имеет три козыря, которые значительно улучшают положение Москвы относительно западных стран, объясняет журналист. Во-первых, РФ имеет накопленные резервные фонды в размере 541 млрд долларов. Во-вторых, у России профицитный бюджет. В-третьих, госдолг РФ составляет всего 15% ВВП, что является крайне низким показателем и к тому же не отягощает бюджет выплатами.

Владимир Гутенев не согласился с авторами статьи и указал, что названные факторы не способствует серьезному экономическому развитию страны.

«Они в качестве приоритетов ставят значимые факторы для стабильного развития экономики, но не те, которые определяют ее опережающее развитие, — рассказал Гутенев. — Конечно, наличие значительного золотовалютного запаса, положительное сальдо внешнеторгового оборота и крайне низкая инфляция – это очень важно с точки зрения формирования инвестиционного климата, но является недостаточным».

Развитие национальной экономики во многом зависит от российского человеческого капитала, который достаточно образован и креативен, объясняет парламентарий.

«С одной стороны, наша задача состояи в улучшении качества жизни и доходов наших граждан, а с другой стороны, необходимо обеспечивать рост экономики за счет не сырьевого сектора. Основные наши перспективы связаны с качественным человеческим капиталом, а также весьма неплохой наукой и образованием», — подчеркнул собеседник ФАН.

При этом, как уточняет депутат, в современных этих условиях важно, чтобы выполнялись установки президента по росту национальной экономики темпами выше среднемировых.

«Нацпроекты должны дать серьезный кумулятивный эффект отраслям, которые базируются на потенциале оборонно-промышленного комплекса. Это придаст импульс, который сделает продукцию высокотехнологичной, а также конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и на внешнем», — добавил Гутенев.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции в Москве рассказал о достижениях страны в экономике. Так, по его словам, Фонд национального благосостояния за этот год вырос почти вдвое. Глава государства также заявил, что России не нужно бояться инфляции. Комментируя слова российского лидера член Совета Федерации Сергей Калашников отметил их актуальность и значимость.