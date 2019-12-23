Ротенберг рассказал подробности о ночном звонке Путину

Москва, 23 декабря. Бизнесмен Аркадий Ротенберг в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал установку первой арки Крымского моста подвигом, который могли сделать только русские люди.

Владелец компании «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг рассказал в понедельник, что сам позвонил главе российского государства. По его словам, установка арочных пролетов — это одно из самых важных и ответственных моментов во время проведения строительных работ.

«Железнодорожную арку устанавливали первой, а это 6 тысяч тонн металла доставить в пролив, поднять и установить с ювелирной точностью», — рассказал Ротенберг.

Соответствующий видеоролик опубликовал информационный центр «Крымский мост». Первая арка была поднята в ночное время суток, после чего Ротенберг позвонил Путину.

«Когда поздней ночью арка была уже поднята, я позвонил президенту и сказал: «Владимир Владимирович, мы это сделали!». И добавил, что этот трудовой подвиг могли сделать только русские люди», — отметил Аркадий Ротенберг.

Ранее Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга во время общения со строителями Крымского моста. По словам российского президента, он даже поинтересовался у собеседника, не выпил ли он.

В понедельник Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста, который начали строить еще в 2016 году. Кот по кличке Мостик, которого называют талисманом переправы через Керченский пролив, самым первым пробежал по новым рельсам и проверил железную дорогу. Напомним, первый поезд в Крым отправился в Крым в 14.00по московскому времени из Санкт-Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа.