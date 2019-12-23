Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 23 декабря.

Французское издание AgoraVox назвало три главных козыря РФ, которые сделают страну «первой экономической державой континента». Во Франции назвали «три козыря» российской экономики.

Федеральное агентство новостей узнало подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. Турецкая военная поддержка террористов ПНС Ливии в деталях.

На экологии паразитируют деструктивные силы, привыкшие подменять научную экспертизу истошным воплем луддита: «Назад, в пещеры!» Кавалер Госдепа Чирикова боится стать истеричной мегерой.

Американский журнал The Week представил новую карикатурную обложку. Нарисованные Трамп и Зеленский «подрались» на Красной площади.

Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения до 2040 года. Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик.

Александр Новак заявил, что укладка трубопровода продолжается. Россия рассчитывает на завершение строительства «Северного потока — 2» в ближайшее время.

США перебросили во Львовскую область на Украину крупную партию вооружения. Об этом сообщает портал NewsFront. СМИ узнали о переброске крупной партии вооружения США на Украину.

Стало известно, какие машины можно выгодно продать через три года после покупки. Эксперты назвали автомобили, которые почти не теряют в цене.

Известный актер и телеведущий Тигран Кеосаян в программе «Судьба человека», рассказал о становлении певицы Натальи Ветлицкой. Кеосаян рассказал, кто сделал Ветлицкую знаменитой.

Продюсеру Александру Цекало пришлось выкупить фамилию бывшей жены из-за новой супруги — художницы и актрисы Дарины Эрвин. Цекало выкупил для новой жены фамилию у бывшей супруги.