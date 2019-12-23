Малькевич и Манукян готовят наказание для Twitter за русофобию

Сразу два мероприятия с участием журналистов, блогеров и владельцев Telegram-каналов пройдут 25 и 26 декабря. В обоих в качестве спикеров будет участвовать председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, а также член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. В авторский колонке для Федерального агентства новостей Манукян поделился ожиданиями от предстоящих мероприятий.

Наказание для Twitter за русофобию

25 декабря в 14.00 в пресс-центре ТАСС состоится презентация доклада ФЗНЦ «Twitter: без суда и следствия», который представит президент фонда Александр Малькевич. Доклад посвящен анализу цензуры, которой Twitter подвергает русскоязычных пользователей. Выявлены определенные алгоритмы, которые позволяют сделать вывод, в каком направлении держит курс нынче эта американская соцсеть. Анализ дает понять, что действия администрации Twitter носят целенаправленно русофобский характер, в докладе и в ходе обсуждения будет предложено, как наказать соцсеть за нарушение законов РФ, прямо запрещающих цензуру.

Напомним, за последнее время администрация Twitter приняла решение заблокировать сразу три публичных аккаунта пользователей из России. Сначала цензуре подвергся аккаунт «Хорошие новости», затем личный аккаунт Александра Малькевича, и — в довершение — был заблокирован аккаунт Россотрудничества за поздравление с Днем Конституции. Каждый раз американская соцсеть отказывается мотивировать свои решения, никогда не указывает сроки блокировки, и по итогу в большинстве случаев блокировка становится вечной.

Я уже рассказывал, что являюсь одной из жертв русофобской политики Twitter. Несколько лет назад мой аккаунт в этой соцсети был заблокирован за поздравление россиян 14 февраля с Днем освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. В ходе мероприятия 25 декабря я расскажу о своем печальном опыте «общения» с американскими соцсетями, а также поделюсь идеями, которые, как мне кажется, помогут в будущем предотвращать подобные ситуации.

В пресс-конференции также примет участие обозреватель News Front Юлия Витязева. Ее аккаунт, несмотря на активное противодействие прозападных троллей, которые облюбовали Twitter, чудом выжил. Между тем, американская соцсеть Facebook с ней попрощалась еще два года назад. В настоящее время Витязева — один из самых популярных авторов в мессенджере Telegram. Ее Telegram-канал стал одной из площадок, которая пока не подвергается цензуре, но что будет завтра, и с каким настроением проснется владелец ресурса Павел Дуров, никто не может предугадать. По крайней мере, в прошлом создатели Facebook и Twitter Марк Цукерберг и Джек Дорси вели себя куда скромнее, а нынче они диктуют всем условия и даже не утруждают себя уточнением новых «правил игры». Этому пора положить конец.

В пресс-конференции также примут участие заместитель начальника управления информационного сопровождения и взаимодействия с субъектами РФ Россотрудничества Михаил Горбатов и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Выработка меморандума в ОП РФ по итогам событий на Лубянке

На следующий день после выбора наказания для Twitter — 26 декабря в 11.00 — в Общественной палате РФ состоится очередное заседание комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Главная цель мероприятия: выработка меморандума — инструкции, которая позволит лидерам мнений, блогерам и владельцам площадок в Telegram согласованно действовать при освещении чрезвычайных ситуаций и трагедий.

Речь идет о таких инцидентах, как пожар в кемеровской «Зимней вишне» (2018 год), стрельба в колледже в Керчи (также 2018-й) и на Лубянке (несколько дней назад) и так далее. Лидерам мнений необходимо договориться «на берегу», как действовать, чтобы в информационном поле превалировала взвешенная позиция, которая бы не подогревала панику в обществе.

Помимо Малькевича и меня участие в этом мероприятии уже подтвердила обозреватель News Front Юлия Витязева, которая отличается отменным факт-чекингом, а также пранкеры Вован (Владимир Краснов) и Лексус (Алексей Столяров). Вовану и Лексусу, думаю, есть о чем предупредить блогеров: их украинский «коллега» по пранкерскому ремеслу Евгений Вольнов (Никита Кувиков) стал фигурантом уголовного дела в РФ за то, что грубо, незаконными методами вмешивался в работу служб спасения в Кемерово, а также активно и злонамеренно сеял панику, многократно преувеличивая количество жертв. Впоследствии этот же персонаж предпринимал менее успешные попытки повторить подобное во время трагедии в Керчи осенью 2018 года. Подчеркну, наши пранкеры уважают закон, да и вообще отличаются интеллигентным подходом в своих международных розыгрышах.

По итогам трагических событий в Кемерово весной 2018 года я принимал участие в работе комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. В рамках этого мероприятия депутат Госдумы Сергей Боярский представил концепцию закона о фейк-ньюз, который впоследствии был принят. В рамках той дискуссии я тоже выступил с предложением, которое позднее нашло отражение в законе. Когда законопроект о фейк-ньюз был готов, перед голосованием в Госдуме его поддержал и наш экспертный совет по развитию информационного общества и СМИ.

Надеюсь, и на этот раз нам совместными усилиями удастся найти способ призвать к ответу американские соцсети, а также договориться о правилах ответственного поведения в Интернете для публичных людей различных политических убеждений, в том числе во время ЧП и различных трагедий, которые, увы, время от времени случаются.