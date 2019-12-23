Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Хасака в Сирии

Москва, 23 декабря. Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут протяженностью около 40 километров за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», — говорится в сообщении.

Совместная группа патрулирования состояла из восьми единиц военной техники, среди которых российские бронированные автомобили «Тигр» и БТР-80, а также турецкие бронеавтомобили Kirpi. В состав патруля также входили 50 военнослужащих обеих стран.

Прикрытие колонны военных с воздуха осуществлялось вертолетами ВКС России. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте патруля обеспечивал российский многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10».

Напомним, в начале октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов на севере Сирии. В рамках антитеррористической операции Анкара планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Операция Турции была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование северных районов Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.