ФАН разобрал типовые фейки боевиков и «Белых касок» о работе ВКС РФ в сирийском Идлибе

После активизации провокаций со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации, Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена возобновить освободительную операцию на северо-западе САР. В связи с этим можно ожидать новую волну фейков от боевиков и их кураторов, демонстрирующих якобы разрушительные налеты ВКС России. Ранее были разоблачены десятки подобных вбросов. Федеральное агентство новостей (ФАН) разобрало типичные примеры подобной дезинформации террористов и их союзников.

Фокус с ракурсами на видео боевиков

Недавно идлибские бандгруппы выложили в сеть целую видеоподборку с «российскими авиаударами» за текущий месяц. Очевидно, они пытались показать будто бы пагубное воздействие РФ на регион, однако им это не удалось.

Можно заметить, что такие ролики всегда снимаются издалека, и зачастую операторами выступают сами боевики, что можно понять из их разговоров по рации за кадром. Кроме того, вокруг нередко отчетливо различаются голоса гражданских лиц, которые, соответственно, явно находятся не в бомбоубежище.

В городской черте удары если и видны, то только в разрушенных и нежилых кварталах, о чем джихадисты, конечно, не упоминают.

Кроме того, на всех немногочисленных кадрах, когда последствия бомбардировок демонстрируются вблизи, видны совсем не трупы гражданских, о которых любят дезинформировать радикалы, а бородатые боевики, которые хаотично перемещаются. Также чаще всего слышно, как в пораженном здании рвутся боеприпасы. Становится очевидным, что это был склад с оружием террористов.

Как известно, целые кварталы, разрушенные в ходе захвата городов «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) в предшествующие годы боевых действий, заняты боевиками. Там они обустроили множество штабов и оружейных складов.

Галерея фейков из Маарет ан-Нумана

Одним из главных центров производства фейков террористов в регионе является город Маарет ан-Нуман на юге Идлиба, в предместьях которого разворачиваются главные боевые действия. Если запустить поиск по видео в Twitter по запросу с названием этого населенного пункта, то можно увидеть массу видео с нарочито жалостливыми мольбами якобы местных жителей, а также записи с детьми, которых псевдоволонтеры из «Белых касок» будто бы вытаскивают из-под развалин.

Однако дети, вроде как зажатые на этих кадрах под обломками, при этом без единой капли крови на запыленной одежде. Есть шокирующее видео с горящими останками ребенка, но оно сделано явно в другое время года, судя по майке и подвернутым штанам мужчины, попавшего в кадр. При этом связанные с местными джихадистами ресурсы выдают его за «эксклюзив».

Очевидно, что это могли быть последствия чего угодно — пожара, взрыва, удара беспилотника коалиции или даже эпизода с трагедией с автобусом шиитских беженцев из Аль-Фуа и Кефрайи, рядом с которым при следовании через подконтрольный террористам район Рашидин в Западном Алеппо подорвался смертник. Тогда в апреле 2017 года сгорели десятки женщин и детей.

Характерен также недавний ролик, сделанный рядом с мечетью у продуктового рынка в Маарет ан-Нумане, — а между тем, сколько раз боевики обвиняли в его «разрушении» РФ и САР? Этим летом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской полностью развенчал данный фейк боевиков, показав всему миру актуальные видео и фото с рынка в Маарет ан-Нумане. Материалы МО РФ доказывают, что рынок по-прежнему цел и невредим и все так же работает.

Тем не менее исламисты время от времени все еще пытаются легализовать старый вброс, но тоже безуспешно. Боевики выкладывают ролики с разрушениями на рынке, хотя любой специалист различит, что запечатлены последствия не удара с воздуха, а простого подрыва СВУ.

Удар по лагерю «Аль-Ках»

На прошлой неделе в сети также появилось видео последствий атаки на лагерь беженцев «Аль-Ках», находящийся у границы с Турцией. В этом боевики сначала обвинили сирийскую авиацию, затем утверждали, якобы удар был нанесен оперативно-тактической ракетой САА с земли.

Тем не менее, как и в предыдущих случаях, более пристальный взгляд и другой ракурс, отличный от типичной съемки террористов, разбивают уверения идлибских оккупантов.

Так, по одному из фото с места событий можно вполне однозначно распознать, что по лагерю работал беспилотник — иначе как можно было бы уничтожить лишь один палаточный домик, даже не повредив соседние, которые стоят практически впритык. А таким средствами в Идлибской зоне привыкли пользоваться как раз-таки точно не россияне или сирийцы.

Таким образом, по мере усиления антитеррористических действий российских и сирийских сил в Идлибе, усиливаются и информационные атаки со стороны боевиков, которые путем подобных провокаций пытаются призвать Запад на защиту и дезинформировать население.

Свою «работу» в регионе продолжают и профессиональные фейкометы, финансируемые из Великобритании и Соединенных Штатов, — «Белые каски». Их сфабрикованные ролики не раз становились прикрытием для Запада. Например, в апреле 2017 года Вашингтон, Лондон и Париж нанесли совместный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс после выпуска «белокасочниками» кадров якобы имевшей место химатаки САА в Хан-Шейхуне.

1 Организация запрещена на территории РФ.