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Путин пошутил над взявшим колбасу полпредом в ЮФО, процитировав Остапа Бендера

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Путин пошутил над взявшим колбасу полпредом в ЮФО, процитировав Остапа Бендера

Поселок Супс (Адыгея) 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин пошутил над своим полпредом в Южном Федеральном округе Владимиром Устиновым во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее.

Полномочный представитель президента, осматривая фермерские товары, взял со стола палку колбасы. Путин, заметив это, в ироничной форме сделал замечание чиновнику.

«Колбасу положите», — с улыбкой сказал он, после чего добавил немного перефразированную цитату Остапа Бендера из романа «Двенадцать стульев» — «Верни колбасу, все прощу».

Напомним, что в понедельник Путин встретился с представителями агропромышленного комплекса Адыгеи. Глава государства выслушал жалобы на излишние административные барьеры, которые мешают развивать сельское хозяйство, и на неудовлетворительные темпы строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

Глава государства заявил, что к концу 2020 году будет сформирована «регуляторная гильотина», которая будут отсеивать изжившие себя регулирующие механизмы. Комментируя отставание от сроков строительства ФАПов, президент обещал провести проверку и разобраться с каждым регионом, где выявлены подобные проблемы.

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