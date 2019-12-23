Путин в Адыгее поспорил с фермером о древлянах

Энем, Адыгея, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Адыгею встретился с общественностью. На мероприятии по вопросам сельского хозяйства глава государства вступил в дискуссию с фермером из Подмосковья по поводу древлян.

Сыровар Олег Сирота из Московской области поделился с президентом трудностями, которые он преодолел, чтобы получить разрешение на строительство коровника. По словам агрария, ему даже пришлось получить заключение Минкультуры, чтобы подтвердить, что на его земле нет исторически значимых объектов.

«Они говорят: «Слушай, у тебя там древляне есть... миллион рублей — и тебе НИИ должно сделать исследование», — рассказал фермер.

Президент напомнил, что древляне существовали в далеком VII веке нашей эры. Сирота ответил, что древляне жили на Украине, а не на территории России, на что Путин заметил, что «когда они там жили, не было никакой Украины».

«Это еще до изобретения украинцев было. В общем, мы с ними сторговались. За 200 тысяч рублей я получил справку «древлян нет», — пояснил сыровар.

Кроме того, Сирота рассказал о встрече с Путиным, которая произошла четыре года назад. Президент хотел попробовать продукты, произведенные хозяйством фермера, но тогда их не было. В этот раз аграрий привез сыр, чтобы угостить президента, однако его изъяли.

«Проконтролируйте, пожалуйста, чтобы он до вас дошел», — попросил Сирота.

Он также рассказал главе государства, что привез твердый альпийский сыр из коровьего молока с двухгодичной выдержкой. Этот сыр фермер планирует поставлять на зарубежный рынок.