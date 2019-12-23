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Путин пошутил о решении демографической проблемы с помощью улиток

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Путин пошутил о решении демографической проблемы с помощью улиток

Майкоп, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин пошутил о решении демографической проблемы в стране с помощью улиток. Шутка прозвучала во время встречи главы государства с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее.

Отрывок видеозаписи с мероприятия опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его словам, Владимиру Путину рассказали, что в улитках содержится «самый сильный афродизиак в мире».

«Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему», — пошутил в ответ президент РФ.

Ранее Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами, которые возникают в работе малого бизнеса. Глава государства отметил, что к концу 2020 года власти РФ подготовят так называемую «регуляторную гильотину», задача которой — отменить все регулирующие механизмы, которые уже изжили себя.

Напомним, 23 декабря Владимир Путин также принял участие в церемонии запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Президент России проехал в поезде из Керчи в Тамань. Глава государства также выразил уверенность, что Россия продолжит реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мосту. После мероприятия в Тамани российский лидер направился в Адыгею.

Источник: Twitter-аккаунт Дмитрия Смирнова
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