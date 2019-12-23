Сирия, 23 декабря. САА стягивает силы к западным окраинам Алеппо, готовясь к противостоянию с боевиками. Жители города Камышлы вступили в конфронтацию с военными коалиции США в Хасаке. Взрыв в городе Сулук в Ракке привел к гибели пяти мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных в провинции Даръа; перебросили подкрепления в западную часть Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: ведет перестрелки с САА в районе Курдских гор на северо-востоке Латакии.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля в городе Сулук на севере Ракки.

Международная коалиция: столкнулась с недовольством местного населения в городе Камышлы на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что в районе Курдских гор в северной части провинции вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и джихадистами исламистских бандформирований «Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» с другой. Перестрелки наблюдаются неподалеку от населенного пункта Аль-Хадада. В то же время боевые вылеты в зонах оккупации исламистов осуществили ВВС Сирии. Сирийские вертолеты атакуют опорные пункты джихадистов на подступах к городу Кабана, находящемуся на границе с Хамой. Напомним, столкновения на данном направлении были спровоцированы радикалами, которые предприняли попытку атаки на авиабазу РФ «Хмеймим» в первой половине дня.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) приступила к передислокации сил на линию разграничения сил с боевиками вооруженной оппозиции. Новостной портал Al Masdar News передает, что правительственные войска планируют провести операцию с целью зачистки пригородов административного центра провинции и ликвидации угрозы налетов на окраины города. Как известно, подкрепление было направлено в кварталы Аз-Захра и Новый Алеппо. Помимо частей САА, сюда были переброшены отряды военизированного формирования «Лива аль-Кудс».

Провинция Даръа

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, в Даръа произошло новое нападение неизвестных. Нападавшие обстреляли автомобиль Сирийской арабской армии (САА), следовавший по трассе, пролегающей через населенные пункты Изра и Аль-Херак. По предварительным данным, налет обернулся гибелью трех солдат правительственных сил, однако пока эта информация нуждается в официальном подтверждении. Кроме того, стало известно об атаке группы вооруженных людей на КПП армии САР неподалеку от города Аль-Кахтания в соседней Эль-Кунейтре. Никаких подробностей о случившемся на данный момент не поступало. Напомним, территория обеих провинций была полностью зачищена от боевиков вооруженной оппозиции и союзных «Исламскому государству»1 формирований в июле прошлого года.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» продолжаются вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп. По данным Twitter-канала (MasarPressNet), джихадисты противостоят натиску правительственных войск в районе населенного пункта Аль-Хараки. Оппозиционные источники вновь публикуют неподтвержденные данные о потерях САА в технике, на этот раз об уничтожении танка.

Провинция Ракка

Поступила информация о мощном взрыве в городе Сулук в северной части Ракки. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4), детонировал заминированный автомобиль, припаркованный на одной из центральных улиц населенного пункта. По предварительным сведениям, в результате инцидента были убиты пять местных жителей, еще более 20 были ранены. Как известно, Сулук находится в границах безопасной зоны, которая была сформирована в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября. В организации взрыва подозреваются курдские радикалы, которые были вынуждены покинуть данную территорию.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (Natsecjeff) сообщает о том, что в районе города Камышлы в Северной Хасаке произошла конфронтация между местным населением и американскими военными. Подробности инцидента не оглашались. Напомним, несколько часов назад также стало известно о том, что автомобиль из военного конвоя международной коалиции сбил женщину. Вероятно, это могло послужить поводом к началу конфликта. Как известно, накануне к настеленному пункту прибыла очередная колонна с подкреплениями США с территории Иракского Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.