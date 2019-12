Журнал Time назвал лучшие видеоигры десятилетия

Москва, 23 деабря. Американский еженедельный журнал Time со штаб-квартирой в Нью-Йорке представил рейтинг лучших видеоигр уходящего десятилетия.

В топ-листе нашумевшая игра League of Legends, которая вышла в 2009 году. По мнению западных экспертов, она стала золотым стандартом киберспорта. Турниры League of Legends привлекают игроков со всего мира.

Издание включило в десятку лучших Dark Souls. Игра 2011 года стала одной из самых сложных и интересных. Многие разработчики пытались скопировать геймплей игры, но повторить идею Dark Souls не удалось.

Среди новинок, которые также отметил Time, Disco Elysium. У ролевой игры много поклонников, ее создатели поблагодарили журнал за невероятно высокую оценку, передает телеканал «360».

Авторы рейтинга также обратили внимание на нашумевшую игру Pokemon Go. Пик ее популярности пришелся на 2016 год, но в Японии и других азиатских странах «ловцы покемонов» еще не перевелись.

Графически простейшая, но захватывающая игра Minecraft тоже получила оценку. У симулятора выживания много поклонников среди творческих людей. Они выбирают инди-игрушку из-за возможности построить собственный мир.

В десятку лучших игр также вошли Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Fortnite, Grand Theft Auto V Причем последняя игра в некоторых странах обошла по популярности даже Need for Speed.