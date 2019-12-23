Дэннис Мюленбург покинул пост руководителя корпорации Boeing

Вашингтон, 23 декабря. Дэвид Калхун стал новым главой корпорации Boeing. Действующий руководитель Дэннис Мюленбург ушел в отставку. Об этом сообщили в компании.

«Совет директоров назначил действующего председателя Дэвида Л. Калхуна генеральным директором и президентом, (его полномочия) начинаются с 13 января 2020 года», — сказано в релизе корпорации.

Отмечается, что решение об отставке Дэнниса Мюленбурга было принято незамедлительно.

Стоит отметить, что положение дел в корпорации Boeing не самое лучшее. Компания находится в глубоком системном кризисе. Две катастрофы с Boeing 737-MAX унесли жизни сотен людей и привели к утере многих контрактов с авиакомпаниями. Кроме того, бизнес-планы по строительству самого многообещающего самолета компании, подверглись пересмотру. Также компания испытывает проблемы с новым кораблем Starliner.

Ранее ФАН сообщал, что авиационные власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX. Федеральное авиационное управление США сообщило, что будет единственным органом, который может выдавать сертификаты летной годности.