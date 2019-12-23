Глава АЭВТ прокомментировал сообщения о срыве перелетов в Новый год

В российских СМИ 23 декабря появились тревожные сообщения о возможных массовых срывах полетов в новогодние праздники. Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), состоящей из 27 российских авиакомпаний, Владимир Тасун поспешил успокоить россиян.

Обеспокоенность возникла в связи с письмом АЭВТ, адресованным замминистра транспорта РФ Александру Юрчику, в котором сообщается о проблемной ситуации, возникшей с использованием порядка 30 самолетов. Пока они не включены в приложения к соглашениям, заключенным Россией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации. В письме было указано, что перелеты на этих самолетах были запланированы на период новогодних праздников. Глава Ассоциации попросил Минтранс включить ряд авиакомпаний в Приложение к Соглашениям во избежание возможных проблем с авиаперевозками в новогодний период.

У Минтранса сейчас нет правовых оснований на отказ от внесения новых судов в межправительственное соглашение. Сам Тасун попросил журналистов не паниковать. Проблема есть, но она вполне разрешимая.

«Пуганая ворона и куста боится. Так и мы, имея ту информацию, которую изложили в письме замминистра транспорта по поводу возможных проблем у авиакомпаний, обратились к нему за разъяснениями по этому вопросу. Но паники не должно быть, так как речь идет о незначительном проценте. Если у нас 800 самолетов, и мы берем 30 проблемных самолетов, то это объемы не такие большие. Могут быть некоторые сбои в расписании из-за незначительного количества самолетов. Но никакого коллапса, безусловно, не будет. Драмы никакой нет, есть настороженность, и мы обратили внимание Минтранса на наличие этих проблем. Если этих проблем уже нет, в Минтрансе должны об этом сообщить», — пояснил корреспонденту Федерального агентства новостей Тасун.

На сайте Федерального агентства воздушного транспорта сообщается о первых соглашениях, подписанных Росавиацией, о перевозке пассажиров по субсидированным маршрутам в 2020 году. Субсидии будут предоставляться из федерального бюджета в целях обеспечения доступности воздушных перевозок. В рамках данных соглашений в 2020 году планируется перевезти более 427 тысяч пассажиров. Общий объем средств на авиаперевозки по специальному тарифу составил 5,8 млрд рублей.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу смогут воспользоваться: гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет; гражданин Российской Федерации — женщина в возрасте свыше 55 лет; гражданин Российской Федерации — мужчина в возрасте свыше 60 лет; гражданин Российской Федерации, сопровождающий ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы; гражданин Российской Федерации, имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Субсидирование воздушных перевозок будет осуществляться на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении с 1 января по 31 декабря 2020 года.