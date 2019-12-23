ФАН запускает обновленный Классификатор СМИ

Федеральное агентство новостей представляет новое издание Классификатора — улучшенное и дополненное. Это подробная сетевая энциклопедия, в которой собраны данные обо всех наиболее значимых русскоязычных медиа различной идеологической направленности.

В Классификаторе ФАН пресса распределена по разделам. Два из них, «Государственные российские СМИ» и «Иностранные СМИ», имеют вполне понятные критерии наполнения и были приняты публикой без каких-либо споров. Формирование же двух других разделов, «Патриотические СМИ» и «Антироссийские СМИ», не только получило горячую поддержку наших читателей, но и ожидаемо попало под залп критики — главным образом, со стороны тех, кому пришелся не по шерсти собственный статус.

В чем же комичность и в то же время важность такой реакции? Ведь внесение какого-либо СМИ в «антироссийский список» ФАН отнюдь не означает его блокировку. Федеральное агентство новостей — не Роскомнадзор, мы не обладаем никакими карательными полномочиями. Наш Классификатор — это не более чем попытка раскрыть для массового отечественного потребителя информации истинное лицо тех или иных враждебных к России СМИ, которое они, как правило, тщательно скрывают.

В этом и состоит суть подхода ФАН: мы всего лишь сообщаем нашему читателю объективные факты, свидетельствующие о тайной стороне антироссийских изданий. И оставляем в его руках главный выбор — принимать или не принимать за правду те сведения и оценки, которые преподносятся такой прессой. Критиковать нас за правду — право, пустая затея.

Надо сказать, что даже простой вопрос «Является ли то или иное СМИ патриотическим или антироссийским?» ставит перед противниками России непростую задачу. Дело в том, что одним из главных условий влиятельности любого медиа является доверие читателя. Если же читатель будет, пусть даже с сомнением, воспринимать некое пропагандистское издание как антироссийское, то о каком-либо влиянии можно забыть. Ведь у подавляющего числа граждан есть чувство идентичности и сопричастности к собственной стране, которое делает задачу ее сохранения одним из жизненных приоритетов.

Отсюда и негодование русофобской прессы из-за ее попадания в «антироссийский» раздел Классификатора ФАН. Ведь своим доказательным утверждением мы разрушаем ее выстраиваемый годами вымышленный образ «радетелей за народное счастье» и снимаем притворную личину, на создание которой были потрачены немалые средства.

Для многих фигурантов нашего «антироссийского» списка Классификатор ФАН — как бельмо на глазу. Тем более что других подобных энциклопедий не найти. Множество якобы нейтральных площадок, скажем продвигаемая в качестве «истины в последней инстанции» Википедия, сами частенько действуют с антироссийских позиций. Они то и дело оказываются не готовы предать огласке правдивую информацию об истинных владельцах тех или иных СМИ или дать оценку их направленности. Скорее наоборот, на таких площадках идет привычная травля патриотических медиа — в этом мы могли наглядно убедиться на собственном опыте.

Стоит добавить, что попадание в раздел антироссийских СМИ — отнюдь не клеймо на всю жизнь. Некоторые издания из этого списка все-таки меняют свою редакционную политику. На их фоне плохи дела у такой прессы, как «Новая газета» и «Эхо Москвы», «Медуза» и The Bell: ни дня не дают они забыть о своей русофобской направленности. Только открыл их редакционные колонки, и все — погибла Россия, «народ не тот», «мама, мы в аду», ждем с открытыми объятиями «Запад, который нам поможет».



Отдельно упомянем раздел «Украинские СМИ». До сих пор многие из них выходят на русском языке, хотя все большая часть изданий начинают использовать украинский язык в качестве единственного возможного. Тем не менее, этот сегмент до сих пор является значимой частью Рунета, а некоторые жители нашей страны даже предпочитают ежедневно читать украинские издания ради «взгляда с той стороны».

Но такой взгляд с Украины после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе не может быть непредвзятым. Киев с тех пор ввел во всех украинских СМИ режим твердой, хоть и непубличной цензуры, а независимые журналисты уже не раз становились объектом судебных преследований. Некоторые из них и вовсе расставались с жизнью, как это случилось с Олесем Бузиной.

Немаловажно и то, что практически все крупные украинские СМИ принадлежат олигархам и регулярно выносят на свои первые полосы борьбу между реальными хозяевами Украины. В целом, большая часть этих изданий столь же токсична, как и «антироссийский» список, — они точно так же глядят на Россию сквозь призму, искаженную русофобией их хозяев.

Надеемся, что новая, дополненная версия Классификатора СМИ станет для вас, уважаемые читатели, важным подспорьем. Мы открыты к критике и новой информации, ведь мы создаем этот список не для себя, а для тех, кому небезразлично качество информации в отечественном медиапространстве.

Предупрежден — значит вооружен. Следите за тем, что вы читаете, и думайте своей головой. Большое спасибо, что вы у нас есть, мы вас любим и бережем.