Путин назвал «разгильдяйством и хамством» проблемы с ФАПами в регионах

Поселок Энем (Адыгея), 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал «хамством» ситуацию, сложившуюся со строительством фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в ряде регионов. Об этом он заявил на встрече с представителями АПК в Адыгее.

Глава государства рассказали, что в декабре из 438 ФАПов лишь 29 принимали пациентов, а более половины отстают от сроков строительства.

«Это разгильдяйство и хамство. Обязательно устроим разбор полетов. Индивидуально по каждому субъекту. Потому что деньги туда выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали, это результат того, что руки растут из другого места, а не из плечей», —отметил Путин.

По словам российского лидера, проблемы с открытием фельдшерско-акушерских пунктов говорят о том, что некоторые чиновники и ответственные лица не могут правильно организовать работу. Президент подчеркнул, что он обязательно даст поручение правительству и профильным ведомствам разобраться с ситуацией.

Ранее один из участников встречи обратил внимание Путина на ужесточившиеся требования противопожарной безопасности, которые мешают развитию агробизнеса. Глава государства заявил, что в конце 2020 года в России заработает так называемая «регуляторная гильотина», задача которой — отменить все регулирующие механизмы, которые уже изжили себя. Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами, возникающими в работе малого бизнеса.