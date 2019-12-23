В Алжире от сердечного приступа умер свергнувший президента генерал

Начальник штаба алжирской армии Ахмед Гайд Салах умер от сердечного приступа в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе президента Республики. Последним «выходом в свет» для Гайд Салаха стала инаугурация нового главы государства Абдельмаджида Теббоуна в минувший четверг — местные СМИ сообщали, что начштаба выглядел не очень здоровым на мероприятии.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона», директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, в Алжире действует устоявшаяся система власти, и уход крупного военачальника не должен повлиять на стабильность, эффективность и предсказуемость планирования государственного аппарата, в частности, военного ведомства.

«В Алжире мощные вооруженные силы и уход Ахмеда Гайда Салаха — большая потеря, но подготовленные кадры всегда придут на смену, а Алжир продолжит свое развитие как одна из ведущих стран северной Африки», — считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Он отмечает, что в Алжире недавно прошли выборы, и о том, кто займет место начальника штаба алжирской армии, говорить еще рано — очень важную роль играет военный фактор.

«В любом случае, из плеяды претендентов будет выбран достойнейший. Для нас Алжир – важная страна, она играет ведущие позиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы взаимодействуем и по экономическим проектам, и по линии борьбы с международным терроризмом, укрепляем алжирские вооруженные силы путем поставки новейших российских вооружений и военной техники. В частности, техники ПВО. Поэтому мы рассчитываем, что дружественный нам Алжир будет укреплять свой военный и экономический потенциал, и мы будем развивать отношения во всех сферах», — заключил военный эксперт.

Ахмед Гайд Салах был опорой алжирского режима с 1962 года и был в центре внимания после отставки президента Абд Аль-азиза Бутефлики — генерал стал лицом высшего военного командования. Он открыто участвовал в политике государства до избрания Абдельмаджида Теббоуна новым главой государства. Ахмед Гаид Салах был одним из последних ветеранов времен войны за независимость.

Новоизбранный Президент Алжира Абдельмаджид Теббоун провозгласил три дня национального траура в память о Гайде Салахе. Временным командующим сухопутными силами Алжира глава государства назначил Саида Чанрихе.