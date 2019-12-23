Диетолог рассказал, как переедание сладких подарков влияет на детский организм

Москва, 23 декабря. Сладости в рационе ребенка должны присутствовать в умеренном количестве. Переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

Конфеты и другие сладости являются традиционными новогодними угощениями. Из-за многообразия всевозможных лакомств у малышей исчезает чувство меры, и они запросто могут опустошить за один вечер целый пакет сладостей, предает «Ридус».

Специалисты отмечают, что подобный гастрономический «аттракцион» может повлечь за собой последствия.

«Ожирение и нарушение пищевого поведения в будущем. Потому что сладкое, оно очень быстро требует все новых и новых порций. Если это не прервать, то человек «подсаживается» на это. У таких детей появляются ранние проблемы с гипертонией, сахарным диабетом», — рассказал диетолог.

Проблемы с пищеварением и лишним весом не единственные причины, по которым следует употреблять сладости дозированно. Из-за сладкого страдают зубы. И если у маленьких детей они молочные, то у детей старшего возраста таким образом появляется кариес, который им придется лечить и контролировать на протяжении всей взрослой жизни.

Ранее ФАН сообщал, что кандидат медицинских наук, врач-диетолог Людмила Зотова назвала наименее вредные для здоровья сладости.Она отметила, что хуже всего на здоровье влияют сладости, жаренные во фритюре. В качестве примеров Зотова привела пончики и чак-чак. В этих блюдах содержится большое количество трансжиров и простых сахаров.