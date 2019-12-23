Совет Федерации одобрил закон о поддержке виноделия в России

Москва, 23 декабря. Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии. Закон вводит единое правовое регулирование и устанавливает общие правила в области производства и оборота вина. Документ направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда.

Закон вводит термин «вино России», а также устанавливает технологические правила производства таких вин. Кроме того, документ предполагает создание российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

Закон также определяет формы и порядок государственной поддержки отечественного виноделия. Государство будет оказывать поддержку в продвижении отечественной винодельческой продукции на внутренний рынок и рынки иностранных государств.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала важным принятый закон, отметив, что он направлен на развитие винодельческой отрасли в России.

«Этот закон очень важный и своевременный с точки зрения необходимости поддержать новую отрасль виноградарства, виноделия, поддержать отечественного производителя», — пояснила глава Совфеда.

Матвиенко также добавила, что закон разделит понятия «вино» и «винный напиток» по аналогии с тем, как была установлена разница между натуральным молоком и молочным напитком. По ее словам, закон не запрещает производить винные напитки, однако производитель должен будет указывать данную информацию на этикетках.