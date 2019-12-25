Выручка от продаж книг Сноудена пойдет в бюджет США. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Самый большой оборонный бюджет в истории, Star Wars Дональда Трампа и дивный новый медиа мир, который развернулся вокруг нас. Об этом и не только рассказывает «специалист по горькой правде» Александр Малькевич в новом выпуске «Слова на свободе».

Самый большой бюджет

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 в объеме $738 млрд, крупнейший в истории. Предписано также ввести санкции против судов, укладывающих газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Это нонсенс, впервые в законодательстве одной страны прописываются политические меры, против подрядчиков, выполняющих коммерческий заказ на территории другой страны. Но об этом позже. Что же касается раздутого оборонного бюджета Штатов, даже тут появился ряд запретов. Запрещено создавать и развертывать ракеты наземного базирования, ранее запрещенные договором РСМД.

Если Белый дом решит не продлять договор американо-российского СНВ-3, он должен объясниться перед Конгрессом. Запрещено тратить деньги на выход из Договора открытого неба, который предполагает взаимные инспекционные полеты бывших противников по Холодной войне. А еще запрещено передавать Турции истребители F-35, на которые она потратила $1 млрд, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400 (это жесткое требование, раньше США просто просили Турцию не развертывать их). Вдобавок $300 млн выделено на помощь Украине.

Остановить любой ценой

Санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступают в силу немедленно. Об этом заявили в Министерстве финансов США сразу после того, как Дональд Трамп одобрил военный бюджет. Именно туда Конгресс впервые в американской истории вписал ограничения для того, чтобы не было шанса их проигнорировать. Одна из ключевых компаний-подрядчиков уже приостановила работу. В Вашингтоне так торопились ввести новые санкции, что сделали это практически в ночи.

Здравствуй, новый дивный мир

Мы писали о таком раскладе уже не раз и можем повторить вновь: Россию загоняют в украинскую трубу. Дивный новый мир настал. Сначала австрийцы через спутник отключили Газпрому специальные компрессоры LMF, используемые на передвижных установках при ремонте газопроводов. Теперь США останавливают строительство проекта, который проходит в другой части света, а контракт на его реализацию заключен не американскими компаниями.

Прямое правовое регулирование мировой экономики торжественно ввели. Говорить о суверенитете в этом мире как-то неприлично. Совет Безопасности ООН, ВТО и G-20 вычеркиваем, Капитолий и Пентагон пишем. Ленточка перерезана, аплодируем стоя.

WADA так надо? Почему отстранили Россию

WADA опубликовала отчет за 2017 год о допинговых прегрешениях. Охвачено 93 вида спорта и спортсмены из 114 стран. Россия в этом позорном списке пятая (82 нарушения). А первые четыре места распределились так: Италия (171); Франция (128); США (103); Бразилия (84). Вопрос: почему от соревнований отстраняют Россию, а лидеры позорного списка WADA спокойно участвуют во всех соревнованиях?

Ну да, конечно, никакой политики и двойных стандартов. Просто так надо. По решению исполкома Россия не сможет претендовать на проведение Олимпийских и Параолимпийских игр 2032 года даже в том случае, если решение о выборе страны-хозяйки будет приниматься после истечения четырехлетнего периода отстранения. Флаг России в ближайшие четыре года не сможет быть поднят ни на одном крупном спортивном мероприятии.

Россию обвиняют в гендерном неравенстве

Интересные данные про гендер — Россия опустилась с 75 на 81 место в рейтинге равноправия полов, который составил Global Gender Gap Index. Впереди нас, простите, Никарагуа. При этом в докладе отмечается, что Россия имеет почти идеальные показатели по равноправию мужчин и женщин в медицине и образовании, но отстает по политическому критерию. Напомним, что речь идет о стране, где женщины могут все, кроме небольшого количества тяжелых и опасных для жизни работ.

Доходы от продаж книг Сноудена присвоит Минюст США

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена «Личное дело» (Permanent Record).

Ранее Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств «о неразглашении». В Минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги. Цинизм выглядит вот так.

Байден и Сандерс — надежда молодой Америки

Также в ходе теледебатов Джозеф Байден и Берни Сандерс, которым сейчас 77 и 78 лет соответственно, заявили, что не считают свой возраст препятствием в предвыборной борьбе и при исполнении обязанностей президента страны. Участников дебатов попросили прокомментировать мнение 44-го президента США Барака Обамы о том, что приход большего числа женщин на руководящие посты и уход пожилых политиков со сцены обеспечил бы существенное улучшение ситуации во многих сферах.

«Попробую предположить, что он [Обама] имел в виду не меня», — отшутился Байден. Бывший вице-президент повторил позицию о том, что баллотируется на высший государственный пост, надеясь многое сделать, опираясь на собственный солидный опыт в политике.

Женщину обвинили в нетолерантности за присвоение пола Деду Морозу

В Англии женщину пристыдили за то, что она написала «Дед Мороз» (Father Christmas) вместо гендерно-нейтрального «Санта» в группе в Facebook. На нее посыпались тонны ненависти в комментариях, и женщина поспешила признать ошибку! «Я не хочу, чтобы мой ребенок рос, задевая чьи-то чувства, говоря: «Дед Мороз».