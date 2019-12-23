Турция будет расширять военную помощь террористам ПНС Ливии, уверен эксперт

Москва, 23 декабря. Турция снабжает вооружением террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в том числе и беспилотниками. Массовые поставки турецкого вооружения террористам стали новой нормой ливийской войны, заявил военный эксперт Борис Рожин.

Анкара поставляет вооружение террористам ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Грузы отправляют по морю и суше. Турция обеспечивает боевиков, захвативших Триполи, не только боеприпасами, военными инструкторами и боевиками, но и беспилотными летательными аппаратами. Помощь ПНС Ливии во главе с Файезом Сарраджем стала новой нормой опосредованной войны на территории этой африканской страны.

«Турция, выступая на стороне ПНС Ливии, длительное время поставляет различное вооружение с моря и воздуха для войск Сарраджа. Применяются в том числе беспилотники разведывательного и ударного типа», ― заявил Рожин в комментарии «НьюИнформу».

По словам военного эксперта, управлять БПЛА могут как предоставленные Анкарой наемники, так и турецкие военные советники, оказывающие помощь террористам ПНС Ливии. При этом Рожин уверен, что Анкара будет расширять практику оказания военной помощи террористам в Ливии, учитывая подписанное соглашение между правительством Сарраджа и Турции о Средиземном море.

«В принципе это новая норма для ливийской войны, что Турция фактически является союзником и увлекается в том числе поставкой военной техники и специалистов», — заключил эксперт.

Более того президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии попросит ее об этом. Турецкие военные пообещали, что помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтара активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.