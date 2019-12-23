Путин позвонил мальчику, побывавшему в Сочи благодаря «Елке желаний»

Энем, Адыгея, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым, который посетил Красную Поляну благодаря «Елке желаний». В ходе телефонного разговора президент спросил у мальчика из Ставропольского края, все ли ему понравилось.

Путин позвонил Андрею во время рабочей поездки в Адыгею. Глава государства поинтересовался, какая погода в Красной Поляне и какие впечатления у него от поездки, в ответ Андрей рассказал о том, чем занимается на курорте.

«На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем», — предложил Путин.

Андрей рассказал, что на склонах уже лежит снег и можно кататься.

«Ну супер, отлично! Договорились. Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание», — отреагировал президент.

Президент также поинтересовался, есть ли у мальчика сейчас тренер и попросил его соблюдать осторожность, поскольку горные лыжи — экстремальный вид спорта. В завершение разговора президент пожелал Андрею хорошего катания.

Ранее Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Президент России выбрал из развешанных на новогодней елке записок с желаниями открытку Андрея Кочетова, который очень хотел съездить в Красную Поляну. Путин исполнил мечту мальчика.

В рамках акции «Елка желаний» планируется исполнить более 2000 новогодних желаний детей, оставшихся без попечения родителей, и пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья.