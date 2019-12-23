Экс-депутат Рады объяснил, почему газовые соглашения с РФ стали для Украины поражением

Россия и Украина после долгих непростых переговоров заключили соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию. Цена на транзит не будет меняться в течение пяти лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, подписанный с Москвой договор по газу — это явный проигрыш Киева во всех областях, за исключением одной: соглашение позволит сохранить хотя бы часть рабочих мест в украинской газотранспортной системе (ГТС), которая близка к коллапсу. Об этом украинский политик написал в заметке в социальной сети Facebook, разъяснив свою позицию Федеральному агентству новостей.

«Эти договоренности для Украины, без сомнения, проигрыш и поражение, — говорит Журавко. — Но, благодаря России, Украине удалось хотя бы сохранить часть рабочих мест в своей умирающей ГТС, которую Россия содержать не намерена. А в этой системе работают тысячи людей».

Кроме того, наполнение трубы газом, хотя и в значительно меньшем объеме, чем раньше, — это хоть какой-то доход в украинский бюджет, напоминает экс-депутат Рады.

«Но в целом это, без сомнения, это полное поражение, которое является логичным следствием политики Киева последних лет, начиная с 2014 года (с госпереворота 2013—2014 года. — Прим ФАН). Так что пусть скажут спасибо, что хоть что-то получили. И когда, как я их называю, «политологи из подворотни» пытаются пищать, что Украина прогадала, скажу так: благодарите за это киевское руководство, пришедшее к власти путем госпереворота. Спросите этих руководителей, а они вообще думали, что творили?!»

В том, что Украину «нагнули» с газом, есть вклад и Германии, считает Журавко.

«Германия подошла к этому вопросу хладнокровно: как говорится, бизнес и ничего личного, — отметил собеседник ФАН. — Германия испугалась проблем с Америкой (санкции США из-за «Северного потока — 2». — Прим. ФАН) и тут же «нагнула» Украину, заставив подписать договоренности по транзиту с Россией. Так что украинским властям, которые я считаю незаконными (как прошлые, так и нынешние) нужно больше думать о государстве, о своем народе. А теперь, когда поставки по транзиту будут снижены, пусть будут благодарны хотя бы за то, что получили хоть какой-то миллиард в бюджет».

Но, в случае срыва Киевом договоренностей, Украина может лишиться и этих денег, предупреждает Журавко.

«Так что пусть еще спасибо скажут, а если [президент Украины Владимир] Зеленский попытается вести двойную игру (для характеристики которой экс-депутат Рады использовал известную поговорку о елке и рыбке), это закончится плохо, как и в случае каких-то провокаций в Донбассе. Тогда они рискуют вообще остаться без газа. Так что нынешние договоренности по газу — это, фактически, последнее предупреждение Киеву», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что договоренности «Газпрома» и «Нафтогаза», касающиеся транспортировки российского газа европейским потребителям через территорию Украины, рассчитаны на пять лет, в течение которых тарифы не будут пересматриваться.

По словам вице-премьера РФ, на этот срок «Нафтогаз» берет на себя все риски, связанные с тарифным регулированием и с изменениями украинского законодательства, которое должно соответствовать нормам ЕС.

Ранее стало известно, что Москва и Киев достигли предварительного соглашения по транзиту газа через ГТС Украины. Соглашение в частности предусматривает отзыв всех украинских исков к «Газпрому». Возможно, при этом Москва выплатит три миллиарда долларов, которые присудил Украине Стокгольмский арбитраж.

Кроме того, была достигнута договоренность о прямых поставках российского газа Украине (сейчас Киев закупает российский газ в Европе по более высокой цене). Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал договоренности с Москвой по газу «предательством» и предложил ввести санкции против украинских компаний, участвовавших в переговорах.