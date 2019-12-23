Apple и Samsung могут привлечь к ответственности за вредные для здоровья смартфоны

Вашингтон, 23 декабря. Американская юридическая фирма FeganScott подала в суд на компании Apple и Samsung, обвинив их в выпуске смартфонов, опасных для жизни. Юристы отмечают, что производители говорят неправду, когда утверждают, что их продукция безопасна для здоровья.

«Исследования подтверждают, что уровень излучения сильно превышает установленные федеральные нормы. Когда мы пользуемся смартфонами так, как нам советуют Apple и Samsung, этот показатель иногда превышает норму на 500%. Потребители должны знать правду», —отметила представительница FeganScott.

Напомним, что американское издание Chicago Tribune в августе провело исследование и установило, что показатели электромагнитного излучения некоторых гаджеты Apple и Samsung значительно превышают показатели нормы. В частности, речь шла о смартфонах iPhone 7 и Samsung Galaxy S8.

Федеральной комиссии по связи США (FCC) также провела исследование и опровергла информацию об их опасности, сообщает Пятый канал.

С мнением об опасности смартфонов также не согласны эксперты Роскачества. Среди лучших гаджетов, представленных на российском рынке, они назвали iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Fold и Xiaomi — Mi 9T Pro. У китайского смартфона была особо отмечена производительность процессора. При этом, несмотря на тройную основную камеру, качество фотографий осталось средним.