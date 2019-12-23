Дети-сироты в США страдают от разрухи, домашнего насилия и равнодушия государства

Многие российские либеральные СМИ после принятия закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека» от 28 декабря 2012 года или т. н. «Закона Димы Яковлева» взахлеб писали и продолжают писать про то, как государство якобы отбирает у российских детей-сирот шансы на счастливое будущее за пределами родины и ущемляет свободу передвижения.

Как многие, вероятно, помнят: этот закон запретил гражданам США усыновление российских детей. Вместо того, чтобы нагнетать истерию, либерально настроенным журналистам следовало бы сперва разобраться, как в Америке обстоят дела с приютами, сиротскими домами, домашним насилием в приемных семьях и по какой причине американцы так рвались усыновлять именно русских детей. Красивая картинка, транслируемая американскими СМИ, старательно убеждает, что в США царит всеобщая семейная идиллия и построен настоящий рай для детей. Однако цифры статистики дают совсем иной взгляд на ситуацию.

На настоящий момент в США — 1,3 млн бездомных детей. Это абсолютный рекорд среди развитых стран мира. Еще 700 тыс детей находятся в сиротских приютах и их число растет с каждым годом. Причем условия жизни в этих приютах оставляют желать лучшего. По экспертным оценкам, американское социальное жилье, предоставляемое под детские приюты, находится в плачевном состоянии. Там ползают тараканы и прочие паразиты, а воздух настолько наполнен вредными веществами, что у детей участились случаи заболеваний дыхательных путей. Нередко дети в приютах подвергаются сексуальному насилию.

Социалка в США финансируется по остаточному принципу, поэтому на содержание сиротских домов просто не хватает денег. Детей, которым не удалось найти приемных родителей, а таких значительное количество — выбрасывают на улицу после того, как им исполнится 19 лет. За обеспечение их жильем или оплату образования — ни федеральные власти, ни власти штатов, ни местные власти ответственности не несут. США всячески превозносят свои достоинства и хвалятся качеством жизни, однако устроить судьбы сотен тысяч детей-сирот «главная демократия мира» — почему-то не в состоянии.

Какие дети живут в приютах США

Их можно разделить на две крупных категории. Первая: это дети, «конфискованные» государством у белых наркоманов и алкоголиков. Опиоидный кризис в США набирает обороты, поэтому таких детей становится все больше. Вторая: дети черных и латиноамериканцев. Часто белые обеспеченные американцы предпочитают не брать на воспитание ребенка из перечисленных категорий из-за банального бытового расизма и нежелания нести ответственность за детей, чьи непутевые родители могут вспомнить о своих правах и восстановить их через суд.

Вместо этого американцы едут за границу, чтобы усыновить бесправных детей-иностранцев. Причем Россия долгие годы являлась центром паломничества американских усыновителей из-за демографического кризиса 1990-х, в результате которого многие дети рано остались без родни. Иными словами, в России некоторое время имел место высокий процент белых детей-сирот, которые пользовались особым спросом среди белых приемных родителей из США с расистскими предрассудками.

Христианским милосердием не пахнет

Чаще всего американцы занимаются усыновлениями вовсе не из-за христианского милосердия и желания помочь, а по сугубо корыстным причинам. Практика усыновления имеет распространенность в США благодаря наличию налоговых льгот и дополнительных выплат за воспитание ребенка-сироты. На родителей накладывается минимум обязательств за будущее детей, однако при этом предоставляются достаточно солидные налоговые послабления и доступные кредиты.

При таком подходе итог довольно предсказуем: тысячи детей попадают в дома неблагонадежных опекунов и подвергаются насилию. По разным оценкам от домашнего насилия в США с 2011 по 2015 год погибло от 7 000 до 21 000 детей, при этом твердая статистика по приемным семьям до сих пор не обнародована. Однако хорошо известны случаи, что дети-сироты из России сталкивались с особой жестокостью со стороны приемных родителей-американцев. В 2010 году на обвинения в издевательствах над детьми из российских детдомов журнал Time ответил шовинистической статьей о том, что русские не могут нормально приобщиться к американской жизни и влиться в американское общество. Фактически это был сигнал американским опекунам со стороны медиа, что насилие над сиротами из России — вполне допустимый метод воспитания и адаптации приемных российских детей к американским реалиям.