Триполи, 25 декабря. Турция продолжает снабжать террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и военными инструкторами. В среду в подконтрольном боевикам аэропорту «Мисурата» приземлился очередной самолет из Стамбула.

По данным портала FlightRadar24, Boeing 747-412 Молдавских авиалиний вылетел в среду в 09.50 из Стамбула и приземлился в «Мисурате». Анкара ранее уже доставляла террористам ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1, боеприпасы, военную технику и инструкторов.

Федеральное агентство новостей провело расследование, которое выявило, что первая крупная поставка военной техники, оружия и боеприпасов из Турции была произведена 18 мая. В порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС. Это произошло через пару дней после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главарем так называемого «правительства» Файезом Сарраджем.

Экспертная группа ООН указывает, что, вероятнее всего, вместе с бронемашинами судно Amazon доставило ПНС Ливии первую партию из четырех БПЛА Bayraktar TB2 производства турецкой компании «Baykar Makina». Кроме того, по данным ООН с 27 мая по 21 июля из Стамбула и Анкары в Мисурату по воздуху было переброшено вооружение, а операторами переброски выступили частное акционерное общество (ЧАО) «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» и общество с ограниченной ответственностью (ООО) «SkyAviatrans» (Украина).

Для поддержки ливийских боевиков Турция также использует сирийский террористов. По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской Национальной Армии. ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

Эрдоган не отрицает, что Анкара активно помогает ливийским боевикам из ПНС Ливии. Он заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии попросит ее об этом. Турецкие военные пообещали, что помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии.

По словам Эрдогана, в Ливии якобы находится ЧВК «Вагнера», поэтому Анкара может последовать этому примеру. При этом подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований, что свидетельствует о попытках турецкого президента манипулировать ситуацией с помощью заявлений о ЧВК «Вагнера».

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтар активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.