Четыре российских клуба вошли в топ-100 команд за всю историю ЛЧ

Москва, 23 декабря. Российские футбольные клубы ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» попали в список 100 лучших клубов в истории футбольной Лиги чемпионов, об этом говорится в сообщении УЕФА.

При составлении рейтинга учитывались выступления команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов с 1955 по 2019 год, в том числе матчи квалификации и плей-офф. За каждую победу команды получали по два очка, за ничью ― одно.

Согласно пресс-релизу УЕФА, лучшим российским клубом стал московский «Спартак» ― команда заняла 34-е место в списке с 111 очками. ЦСКА занял 45-ю строчку рейтинга с 92 очками. Петербургский «Зенит» расположился на 57-й строчке рейтинга с 70 очками, а «Локомотиву» досталось 97-е место.

Первое место в рейтинге лучших клубов за всю историю ЛЧ занял мадридский «Реал» с 600 очками. На счету команды 13 трофеев Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Кроме того, в десятку лидеров вошли мюнхенская «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», «Бенфика», «Порту» и «Аякс». При этом на 11-м месте расположилось киевское «Динамо», которое никогда не выигрывало главный европейский кубок.

Российские клубы остались без еврокубков весной впервые за 18 лет. Ранее корреспондент Федерального агентства новостей объяснил, почему ни один из российских футбольных клубов не вышел в плей-офф еврокубков.