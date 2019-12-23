«Ростов» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Норвегии

Ростов-на-Дону, 23 декабря. Футбольный клуб «Ростов» размышляет над покупкой 28-летнего футболиста Торгейра Бервена. В данный момент нападающий играет за норвежский клуб «Одд».

По информации Федерального агентства новостей, «Ростов» следит за нападающим Торгейром Бервеном. По словам источника, 28-летний форвард рассматривается в качестве потенциальной замены Элдору Шомуродов в том случае, если ростовчане все же отпустят форварда сборной Узбекистана. Сообщается, что трансферная стоимость Бервена может составить порядка 3,5 млн евро. При этом известно, что у футболиста также есть предложения от европейских клубов.

Бервен перешел в «Одд» в феврале 2018 года из «Бранна». В завершившемся сезоне на счету игрока 23 мяча и 7 голевых передач в 34 встречах чемпионата и кубка Норвегии. Футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата, на его счету 21 забитый мяч.

Ранее ФАН сообщал, что четыре футболиста «Ростова» могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.