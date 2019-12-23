Эксперт объяснил, почему позиция России по газу в Европе лучше американской

Россия опережает США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. Сейчас РФ важно будет занять максимальную долю на газовом рынке Европы. Такое мнение Федеральному агентству новостей выразил руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что ранее Россия не поставляла СПГ в Европу. Однако сейчас поставки составляют 12-13 миллионов тонн. При этом США за два года нарастили поставки в два раза, что в свою очередь равняется девяти миллионам тонн.

«Мы уже значительно обогнали США по поставкам сжиженного природного газа. Российская доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев только 13%. При этом еще двумя-тремя годами ранее мы почти не занимались поставками СПГ. За счет реализации новых проектов у нас уже поставляется порядка 12–13 млн тонн. А если взять США, у них прирост за два года составил с 4–5 млн тонн до 9 млн тонн», — пояснил Новак в интервью телеканалу РБК.

Как утверждает Александр Разуваев, большой объем российского СПГ в Европы объясняется более близким путями доставки топлива из России, чем из Соединенных Штатов.

«Транспортное плечо России ближе к Европе. По российскому законодательству поставки трубопроводного газа находятся в монополии у «Газпрома», но на сжиженный это не распространяется. Поэтому в рамках европейского рынка, наши позиции лучше. Однако США играют нечестно, а именно политикой пытаются заставить своих союзников покупать их СПГ добровольно принудительно, и бороться с этим очень сложно», — рассказал Разуваев.

Сейчас России очень важно занять максимальную долю на рынке газа Европы, включая поставки трубопроводного и СПГ, и тем самым укрепить свои позиции.

«И мы можем сделать это легко. Во-первых, есть точка зрения, что «Газпром» сможет активировать все свои запасы по газу, которые составляют треть мировых. Во-вторых, «Газпром» без проблем может добывать до 600 млрд кубов газа. К тому же у нас есть независимые производители, а именно «Новатэк», «Роснефть», — добавил эксперт.

Ранее Польша решила отказаться от российского трубопроводного газа ради американского СПГ. Глава PGNiG Петр Возняк уточнил, что концерн уже заключил долгосрочные контракты на поставку СПГ. По данным компании, поставки снизились на 21%, до 6,29 млрд кубометров.