Кургинян объяснил, почему Украина никогда не получит Донбасс

Москва, 23 декабря. Жители Донецка и Луганска никогда не поверят гарантиям Киева, так как нынешние украинские власти не готовы признать право народа Донбасса на самоопределение. Об этом заявил писатель и публицист Сергей Кургинян в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, Украина никогда не получит Донбасс, так как жители ДНР и ЛНР не доверяют нынешним украинским властям.

«Ни Луганск, ни Донецк никогда не поверят никаким гарантиям, которые может дать Украина. Единственная гарантия, которая существует у Донецка и Луганска — это наличие своих возможностей в любой момент прервать любое новое украинское безумие, мгновенно не допустив его», — пояснил Кургинян.

По его словам, Донецк и Луганск могут начать восстанавливать отношения с Украиной, если Киев признает право жителей Донбасса на самоопределение. Кургинян подчеркнул, что бандеровская формула украинской идентичности отталкивает жителей Донбасса, поэтому ситуация будет оставаться прежней.

«В этом украинском государстве, в этой форме украинской идентичности нет места ДНР и ЛНР. Нынешний Киев определяет по сути бандеровскую формулу идентичности с выкидыванием советского периода, с выкидыванием русского периода», — добавил публицист.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

9 декабря состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, документ предусматривал обмен пленными по формуле «всех на всех», а также разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.