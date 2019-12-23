Медики назвали признаки появления тромбов

Москва, 23 декабря. Врачи рассказали, какие признаки указывают на наличие тромбов, а также дали рекомендации по профилактике подобных заболеваний. Советы медиков опубликовал портал Health.news.

По словам экспертов, симптомом тромбов является голубоватый или красноватый оттенок кожи. Кроме того, на кровяные сгустки указывают отеки рук и ног. Еще одним симптомом является острая боль, напоминающая судороги, пишет KP.RU.

По данным медиков, наиболее склонны к возникновению тромбов люди старше 60 лет, те, кто курит, имеет лишний вес или ведет малоподвижный образ жизни. Также в группу риска попадают имеющие кардиостимуляторы, высокое кровяное давление или пережившие хирургическое вмешательство. Кроме того, спровоцировать образование тромбов могут противозачаточные таблетки. Не стоит исключать и фактор наследственности.

Врачи рассказали, что для профилактики тромбоза следует регулярно употреблять куркуму, чеснок, а также семена чиа и льна, являющиеся источниками омега-3 жирных кислот. Кроме того, избежать появления сгустков помогает кайенский перец, сообщает «Вечерняя Москва». Последний содержит капсаицин, улучшающий кровообращение, расширяющий артерии и очищающий липидные отложения.

Ранее врачи назвали признаки, по которым можно распознать инфаркт. Медики отметили, что в подобной ситуации очень важно получить помощь в первые два часа.