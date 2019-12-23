Путин 24 декабря подведет итоги года на расширенной коллегии Минобороны

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря примет участие в заседании расширенной коллегии министерства обороны, на котором подведет итоги деятельности Вооруженных сил России за 2019 год. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие пройдет в Национальном центре управления обороной в Москве. В нем также примут участие члены Совбеза РФ, руководство российского парламента, правительства, а также командующие военными округами ВС РФ.

«Верховный главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год», — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в министерстве обороны РФ произошли кадровые перестановки. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, они могут быть связаны с новыми задачами военных. В первую очередь речь идет об охране Северного морского пути и усилении российских позиций в Северном ледовитом океане. Кнутов напомнил слова Путина о том, что российский флот должен присутствовать во всех океанах мира.