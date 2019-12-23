Атаку на Лубянку могли организовать ЦРУ и MI6, считают в Госдуме

Москва, 23 декабря. Западные спецслужбы могут быть причастны к атаке на сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Москве. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря стала самым шокирующим событием минувшей недели. Как сообщала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, нападавшим был 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.

Соседи «лубянского стрелка» рассказывали, что злоумышленник был нелюдим, и друзей у него не было. При этом, как сообщали СМИ, в биографии Манюрова была одна интересная деталь: на протяжении 10 лет он работал на российское подразделение крупнейшей британской частной военной компании G4S. Эту корпорацию считают монстром в мире ЧВК: работают на нее более полумиллиона человек в сотне стран мира. Кроме того, за время своего существования G4S фактически вросла в систему силовых структур Великобритании.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров считает, что сотрудничество Манюрова с британской частной военной компанией не является совпадением. По его мнению, к атаке на ФСБ могут быть причастны подполья: и британское, и американское.

«Понятно, что это часть подполья, которое находится в Российской Федерации, которое формирует центральное разведывательное управление США и его союзники вроде МИ-6. Этим и занимается ЦРУ всю свою жизнь: формирует соответствующее подполье против своих главных врагов», — сказал Евгений Федоров в комментарии iReactor.

По его мнению, западные спецслужбы готовили атаку в срочном порядке. При этом, считает парламентарий, Великобритания могла завербовать Манюрова уже давно. Что на самом деле произошло у здания ФСБ вечером 19 декабря, покажет следствие, добавил депутат.

«Думаю, произошли действия, направленные на смену вектора развития страны с целью сбить направление, которое начало формироваться после очень системных ответов президента страны на пресс-конференции», — отметил Федоров.

Напомним, мать Евгения Манюрова заявляла, что в последнее время ее сын часто общался с неизвестными людьми на английском языке. Как отмечает издание, не исключено, что эти собеседники не только курировали действия нападавшего, но и обеспечили необходимое информационное освещение происходящего в СМИ: известные либеральные блогеры и появились у места атаки в считанные минуты.

Напомним, вечером 19 декабря в центре Москвы мужчина, находясь у здания ФСБ России, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Два сотрудника ФСБ погибли, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был оперативно нейтрализован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».