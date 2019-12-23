Джонсон заявил о невозможности перезагрузить отношения с РФ

Лондон, 23 декабря. Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал ошибочными свои слова о возможном улучшении отношений между Москвой и Лондоном.

Джонсон в интервью журналу The Spectator заявил, что изменил свое мнение касательно возможности перезагрузки отношений с Россией.

«Я действительно считал, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы с Россией могли бы начать все заново. Что это великая страна, с которой мы вместе боролись против фашизма. Было очень, очень обидно, что я ошибался», — сказал премьер-министр Великобритании.

Еще несколько дней назад Джонсон заявлял об обратном. Во время поездки в Эстонию для встречи со своим коллегой Юри Ратасом британский премьер-министр отметил, что надеется на улучшение отношений с Россией. Джонсон признался, что хотел бы лучших коммерческих отношений между Лондоном и Москвой. А на полях Генассамблеи ООН в сентябре британский премьер-министр отметил, что придерживается «очень позитивной политики» в отношении России.

Джонсон известен не только непоследовательными высказываниями, но и эксцентрическими поступками. Так, в августе он положил ногу на стол в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А месяцем ранее в СМИ начала тиражироваться информация, что женатый Джонсон въедет в резиденцию британских премьеров на Даунинг-стрит со своей подружкой Керри Симондс.