Емельяненко рассказал о подарках Кадырова

Москва, 23 декабря. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко объяснил, за что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему два автомобиля.

Как рассказал спортсмен, чеченский лидер подарил ему два транспортных средства, одно из которых было презентовано в качестве поощрения.

«Одну машину он [Кадыров] подарил мне за то, что ему нравится, как я дерусь. Он меня таким образом поощрил за ряд боев, которые я выиграл. А второй автомобиль он мне на день рождения подарил», — передает телеканал «МИР24» слова Емельяненко.

Боец MMA также рассказал, что в ответ подарил Кадырову сейф-картину для оружия.

Ранее Емельяненко в своем Instagram-аккаунте ответил на вызов от главы Чечни Рамзана Кадырова. Боец напомнил, что ранее он запустил флешмоб «вызови Емельяненко на бой». При этом он назвал руководителя Чечени своим другом.

Ранее Кадыров вызвал Емельяненко на поединок и заверил, что преподнесет оппоненту «урок мастерства».

Напомним, в 2012 году Емельяненко-младшего оштрафовали за пьяную выходку на борту самолета, а через год на спортсмена подали в суд за драку в кафе. В 2014 году он был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению запрещенных препаратов на 4,5 года, из которых только два провел за решеткой.