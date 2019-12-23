Птицы отказываются от зимовки в «теплых странах» в пользу Петербурга

Санкт-Петербург, 23 декабря. Порядка 120 видов птиц отказываются от тяжелых перелетов на юг и остаются зимовать в Петербурге. Из-за теплой зимы увеличивается количество корма, что и подталкивает пернатых зимовать в городе. Об этом сообщил старший научный сотрудник Зоологического института РАН Владимир Храбрый.

«Число зимующих птиц в нашем регионе значительно увеличилось за последние 30 лет. Как влияет на них теплая погода? Есть возможность собирать корм. Основная причина отлета — это отсутствие корма», — объяснил орнитолог

Он отметил, что самые многочисленные отряды птиц которые остаются зимовать в городе — воробьи. Также зимовать остаются дятлы, совы, гуси, ряд уток. Он также добавил, что тем птицам, которые не улетают из-за болезней или травм, должны помогать люди, передает «Петербургский дневник» .

Самый простой способ помочь зимующим птицам — оборудовать для них кормушку, которая должна находится на уровне человеческого роста. Наполнить ее можно семечками — ими питаются все птицы.

«В остальном – кто на что горазд. Многие оставляют кусочки несоленого сала. В основном состав кормов – очень большой, и это отдельный разговор», — рассказал орнитолог.

Ранее ФАН сообщал, что синоптики пообещали аномально теплую погоду в европейской части России.