Пригожин резко ответил Наргиз на слова о России

Москва, 23 декабря. Певица Наргиз Закирова заявила, что не планирует перевозить своих детей из США в Россию и не чувствует себя в РФ в безопасности. Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал певице быть осторожнее с антироссийскими высказываниями.

В интервью Ксении Собчак Наргиз заявила, что трое ее детей «полные американцы», закончившие в США школы и колледжи. Артистка рассказала, что старшая дочь уверена — в России по улицам ходят медведи и что «Раша» — это «мафия». Певица заявила, что не чувствует себя в безопасности в РФ.

Пригожин резко ответил на высказывание Наргиз. Продюсер отметил, что Наргиз не единственная российская звезда, кто позволяет себе такие высказывания.

«Не гадьте там, где живете… Если вам не нравится страна, зарабатывайте в другом месте. Вы там все в нищете живете, потому что там конкуренция жесткая», ― заявил Пригожин в комментарии «Царьграду».

По словам продюсера, в России позволено гораздо больше, чем в любых других странах. Он напомнил, что в других странах нет ни одного русского человека из мира музыки, кто сделал бы себе карьеру.

«Если вы кушаете в этой стране, если вы зарабатываете в ней, уважайте вы ее. Живите вы где хотите», ― подытожил Пригожин.

Он посоветовал Наргиз и другим критикам России не плевать в колодец, из которого пьют.

Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в 1971 году. В первый раз она вышла на сцену уже в четырехлетнем возрасте. Окончила эстрадное отделение циркового училища, к тому времени выстроив довольно успешную музыкальную карьеру.

В 1995 году вместе с родителями и первым ребенком эмигрировала в США, спустя шесть лет записала за океаном альбом «Золотая клетка». Известности в России Закирова добилась после того, как приняла участие в шоу «Голос», в котором заняла второе место, выступая в команде Леонида Агутина. После успеха на телевидении певица сотрудничала с композитором и продюсером Максом Фадеевым, но тот в августе 2019 года разорвал с ней контракт и запретил исполнять все песни, записанные за время совместной работы.