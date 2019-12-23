Rolling Stone включил «Елену» Звягинцева в топ-50 лучших фильмов десятилетия

Вашингтон, 23 декабря. Фильм Андрея Звягинцева «Елена» попал в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone. Картина российского режиссера заняла 42 место и стала единственным российским фильмом в данном списке.

«Тихий фильм, посвященный исследованию растущей напряженности между имущими и неимущими слоями общества, а также сомнению в готовности людей оправдать что-либо во имя своих собственных интересов», — пишет издание.

Журнал также сравнил работу Звягинцева с творчеством Хичкока, а самого кинематографиста назвал выдающимся современным режиссером, сообщает телеканал 360.

Первое место заняла американская драма «Лунный свет» (2016 год), второе — фильм Дэвида Финчера об истории основания Facebook «Социальная сеть» (2010), а третье — лента французского режиссера Леоса Каракса «Корпорация «Святые моторы» (2012). В первую пятерку также вошла драма «Отрочество» (2014) и хоррор «Прочь».

Предпоследнее место занял фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», а последнее — супергеройский блокбастер от Marvel «Черная пантера».

Драма «Елена» вышла на экраны в 2011 году. Картина была тепло встречена критиками и удостоилась специального приза жюри каннской программы «Особый взгляд». Сам же Звягинцев получил премию «Ника» и «Золотой орел». Фильм показали в 45 странах, включая США, Польшу и Францию. Напомним, что Звягинцев известен благодаря лентам «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь».