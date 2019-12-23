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В Совфеде объяснили важность открытия Путиным железнодорожного сообщения с Крымом

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Сенатор от Крыма прокомментировал открытие Путиным жд-сообщения по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин дал старт железнодорожному сообщению по Крымскому мосту. На рельсовом автобусе президент отправился из Керчи в Тамань, продемонстрировав надежность возведенной конструкции. Компанию ему составили рабочие-мостовики, с которыми Путин пообщался лично. То, что именно глава государства открывает движение по железнодорожной ветке моста, является чрезвычайно знаковым событием, заявил в интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

«Для меня и всех крымчан это очень праздничное и радостное событие, — сказал сенатор. — Личное участие Владимира Владимировича только подчеркивает особую важность введения в строй этого моста».

Парламентарий отметил, что Крымский мост стал не просто символом восстановления того, что было разрушено за годы нахождения полуострова в составе Украины — это начало новой эпохи в жизни Крыма. По его мнению, с запуском грузового железнодорожного транспорта летом 2020 года экономическая интеграция Крыма с материковой частью России станет максимальной.

Сенатор от Крыма прокомментировал открытие Путиным жд-сообщения по Крымскому мосту

Цеков прокомментировал расхожее выражение «Крым без Херсонской области — что чемодан без ручки», долгое время бывшее популярным на Украине и в либеральных кругах в России и связанное с тем, что большое количество коммуникаций, которые питали полуостров, находилось в соседнем регионе к северу от Крыма. По его словам, теперь все необходимое у крымчан есть. Они возвратили себе не только то, что отняла у них Украина — Россия дала республике намного больше того, что когда-либо могла бы дать киевская власть.

«Но вы знаете, быть с Россией для нас было бы счастьем в любом качестве и состоянии — даже без воды, без света, без ничего. Это наша Родина! Вообще, стоит в полной мере осознавать, с одной стороны, роль России в Крыму, а с другой — роль Крыма в формировании российской государственности», — сказал собеседник ФАН.

Он напомнил, что еще во времена древней Руси именно полуостров стал колыбелью православия, которое, в свою очередь, и по сей день является стержневой основой нашего государства. Именно по этой причине Россия всегда хотела воссоединиться с Крымом.

«Ну и давайте не забывать, что это было нашим волеизъявлением, которое мы высказали на абсолютно легитимном референдуме в 2014 году, — сказал сенатор. — Это безусловно связано с очень высоким уровнем русского патриотизма на полуострове — и благодаря ему Крым теперь является подлинной жемчужиной России».

Немного о жд-сообщении по Крымскому мосту

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