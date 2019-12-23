В ГД задумались о жестком регулировании иностранных ЧОПов после стрельбы на Лубянке

Член комитета ГД по обороне Андрей Красов уверен, что после стрельбы на Лубянке власти России должны задуматься над регулированием работы иностранных ЧОПов.

Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей выяснили, что устроивший 19 декабря перестрелку в центре Москвы у здания ФСБ россиянин Евгений Манюров долгое время работал в российском подразделении британской транснациональной военно-охранной компании G4S. За этой компанией тянется длинный шлейф скандалов, самым громким из которых стал теракт в американском Орландо 12 июня 2016 года. Тогда действующий сотрудник охранного предприятия G4S Омар Матин убил почти 50 человек.

Британское ЧОП

Манюров работал в различных частных охранных предприятиях, в том числе в «ДСЛ-Евразия» (с 1999 по 2009 годы). Поиск по названию «ДСЛ-Евразия» в базе данных российских компаний rusprofile.ru дает всего одну ссылку — на «Объединение «Союз независимых служб содействия коммерческой безопасности». Другое его название — «Объединение Служб Безопасности» (ОСБ). А ОСБ — это действующая организация, зарегистрированная еще в апреле 1995 года. Среди ее учредителей целых десять юридических лиц, список которых возглавляет еще более интересное ООО «G4S Центр», ныне также ликвидированное. Его учредителем является ныне действующее ООО «G4S Евразия».

Управляющей компанией ООО «G4S Евразия» числится санкт-петербургское ООО «Емерджинг Маркетс Груп Экаунтинг» («ЕМГ Экаунтинг»). Его генеральный директор — американец Томас Карнеги Стэнсмор, имеющий весьма пеструю биографию, а в учредителях указаны Людмила Стэнсмоур, Виктория Битти и Ольга Семенова.

«G4S Евразия» в 2018 году формально состояла всего из одного сотрудника, зато учредителей имела трех, два из которых — британские компании. Первая из них называется «G4S Дефенс Системз Евразия Лимитед», она зарегистрирована в 1997 году в Лондоне. Вторая контора еще более старая — она носит название «Джи 4 Эс Риск Менеджмент Лимитед» и зарегистрирована в том же Лондоне в 1981 году.

Обе фирмы являются филиалами G4S plc — мультинациональной военно-охранной компании со штаб-квартирой в столице Великобритании. Имея более чем столетнюю историю, G4S считается ведущим в Европе и третьим в мире частным работодателем. Она насчитывает более 550 тысяч сотрудников и работает в 90 странах мира. Корпорация входит в список FTSE 100 и имеет листинг на Лондонской фондовой бирже.

Из всей полученной информации можно сделать логичный вывод, что Манюров в течение долгого времени мог находиться под пристальным вниманием западных, прежде всего британских спецслужб, связанных с G4S.

Реакция Госдумы

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что после инцидента со стрельбой у здания спецслужб, «деятельность охранных компаний с иностранным управлением в России необходимо жестче регулировать».

«Стрельба у здания ФСБ на Лубянке привела к гибели прежде всего граждан Российской Федерации, а это недопустимо. Поэтому должны быть приняты все меры, чтобы подобных инцидентов, случаев, происшествий не происходило. Скажем так, после того как расследование будет полностью закончено, когда появятся выводы по ситуации власти должны будут провести коррекцию законодательства страны», — сказал парламентарий.

Депутат также выразил надежду, что проработка изменений в закон приведет к более жесткому регулированию работы НКО и подобных охранных структур в России.

«Вопрос очень важный и речь в данном случае идет в первую очередь о безопасности граждан Российской Федерации. Все структуры, все ветви власти должны сделать так, чтобы наши граждане без страха смотрели в свое будущее. Такие случаи не должны повторяться», — заключил Красов.

Напомним, вечером 19 декабря в центре Москвы мужчина, находясь у здания ФСБ России, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли два сотрудника ФСБ, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был оперативно нейтрализован. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.