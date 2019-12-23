Запад использует трансграничную помощь для подрыва суверенитета САР, заявили в МИД РФ

Москва, 23 декабря. Запад использует трансграничную помощь Сирии для подрыва суверенитета страны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 23 декабря.

20 декабря в Совете безопасности ООН прошло голосование о продлении трансграничной помощи Сирии. Первый проект, подготовленный без согласования с законным правительством страны, поддержали 13 членов СБ ООН, но Россия и Китай наложили вето на документ.

Второй проект, разработанный российской стороной, поддержали пять государств, при этом четыре воздержались, а еще шесть проголосовали против. Таким образом, механизм помощи не был согласован и прекратит действие 10 января 2020 года.

В сообщении МИД отмечается, что нынешний порядок оказания помощи был введен в 2014 году, когда Дамаск не контролировал большую часть территории страны. Однако на сегодняшний день, ситуация кардинально поменялась.

«В соответствии с нормами международного гуманитарного права гумпомощь должна доставляться по согласованию с правительством страны-получателя. Правительство САР официально обратилось к ООН с просьбой прекратить трансграничное гуманитарное содействие», — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что международное сообщество должно уважать законные требования сирийских властей.

По мнению МИД, западные партнеры выступили против российского проекта помощи, исходя из политических соображений, а не желания поддержать гражданское население Сирии.

«Очевидно, что для них трансграничный механизм был важен как инструмент подрыва суверенитета и территориальной целостности САР, а не как средство оказания помощи нуждающимся», — заключается в сообщении.

При этом США и их союзники нелегально торгуют сирийской нефтью, только для этого сохраняя военное присутствие на северо-востоке страны.

Все эти действия являются наглядным примером грубого нарушения международного права и «демонстрацией пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности других стран», подчеркнули в МИД.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил о том, что в срыве гуманитарных поставок сирийцам виноваты США. По его мнению, в Вашингтоне придумали схему, согласно которой под видом гумконвоев их военные могли бы спокойно передвигаться по Сирии и поддерживать курдских боевиков, оставляя при этом само население без помощи.