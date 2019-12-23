Жириновский готов заплатить крупную сумму за фото Гитлера и Сталина

Москва, 23 декабря. Владимир Жириновский изъявил желание приобрести фото Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Об этом глава партии ЛДПР сообщил в своем Telegram-канале.

На своем аккаунте он разместил архивные фото Адольфа Гитлера в компании глав различных европейских государств. Фотофакты стали своеобразным ответом на обвинения министерства иностранных дел Польши в искажении Россией исторических фактов о начале Второй мировой войны, передает «SM News».

«Гитлер и президент Польши Пилсудский. Гитлер и премьер Британии Чемберлен. Гитлер и премьер Франции Деладье. Гитлер и царь Болгарии Борис», — подписал политик. Короче…могу долго еще выкладывать Гитлера со всеми, но очень хочу увидеть фото Гитлера и Сталина….Куплю. Дорого», — пишет политик.

Напомним, что внешнеполитическое ведомство Польши отреагировало на слова президента России Владимира Путина, который во время своей большой пресс-конференции напомнил, что Варшава участвовала в разделе Чехословакии, когда Берлин захватил Судетскую область.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что представители Польши, а не России в течение многих лет подрывали работу специалистов, призванных разобраться в непростых вопросах истории двух стран.