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Ходченкова удивила подписчиков идеальной растяжкой в вертикальном шпагате

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Ходченкова удивила подписчиков идеальной растяжкой в вертикальном шпагате

Москва, 23 декабря. Российская актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала идеальную растяжку, сделав вертикальный шпагат. Соответствующий снимок она опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

36-летняя актриса на фотографии стоит в черном платье с глубоких разрезом и в черных резиновых сапогах. Главный акцент — на необычной позе Ходченковой. Она запечатлена на фото в вертикальном шпагате. Подписчики актрисы восхитились и образом своего кумира, и растяжкой.

«Растяжка хорошая», — написала ingametti.

«Интересный ракурс», — поддержала spbchudinova.

«Нефигасе! Волочкова отдыхает», — заметила titaririna.

«Класс! Такого еще не видела (балетных в расчет не беру). Вы живая», — восхитилась musikkusik.

«Чумачечое фото…и сапоги», — с юмором оценил снимок пользователь под ником vovanets77.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#sundaymood Photo @ksenya_poggenpohl Hair/makeup @eugenia_lenz Style @aguzarovalera

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Однако некоторые пользователи не оценили необычный образ актрисы и обрушились на нее с критикой.

«Так много нелепых фото у вас, в чем здесь красота? Я не пойму», — недоумевает sinitsina4451.

«Светлана, Вы правда считаете это красивым?» — поинтересовалась natalia_ribenok.

«Девы (я про фотографа и модель), кажется, вы перемудрили», — аккуратно заметила style.vsegda.  

Ранее певица и бывшая участница группы «ВИАгра» Вера Брежнева попала в конфуз, прокомментировав фото Светланы Ходченковой в Instagram. Звезда поп-эстрады назвала актрису «неприятно красивой».

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